Ile Maurice: La campagne de l'Alliance du Changement lancée

La cour du collège Universal à Riviere-du-Rempart et la salle où se tenait la réunion étaient noir de sympathisants de l'Alliance du Changement, ce jeudi soir.

Raj Pentiah, Nitin Prayag et Kaviraj Sukon, ex-directeur général de l'Open University, soit les potentiels candidats PTr-MMM-ND-ReA au numéro 7 (Piton-Rivière-du-Rempart), ont tour à tour pris la parole pour mobiliser les troupes pour qu'elles occupent chaque pouce sur le terrain.

Kaviraj Sukon n'a pas épargné les trois "députés touristes" qui n'ont pas obtenu de nouvelle investiture dans la circonscription numéro 7. Avant d'énumérer les manquements en termes de sécurité routière, de transport public, de services de santé et d'infrastructures publiques dans les villages du numéro 7. Quant aux trois nouveaux adversaires, en l'occurrence Mahen Jhugroo, Leela Dookun- Luchoomun et Ravi Yerrigadoo, Kaviraj Sukon a soutenu qu'ils ont eu un "one way ticket" et ne reviendront plus dans cette circonscription encore. Une circonscription "qu'il faut arrêter de prendre pour un dépôt fixe", a-t-il souligné. Pour Nitin Prayag, visiblement satisfait de l'assistance pour une "simple réunion de mobilisation" a lancé :«Nou pa bizin donn briye, donn kas pou mont dan bis ...»

Avant de déplorer que les enfants, parents et grands-parents ont été délaissés dans cette circonscription et de souhaiter : «Bizin enn leader ki pa kominal, pa diviz nou. Bizin amenn 60-0 au nivo national».

%

Raj Pentiah a lui aussi appelé à la mobilisation pour le changement à la tête du pays. Et aussi pour le rendez-vous de ce dimanche à la rue Chateauneuf à Curepipe. Il s'est exprimé par moment en bhojpuri, soulignant comment Pravind Jugnauth a mis de nouveaux candidats au numéro 7, dont Mahen Jhugroo débarquant des États Unis, en remplacement à Maneesh Gobin, Kalpana Koonjoo-Shah et Rajanah Dhaliah, les députés sortant de la circonscription. Mais que les candidats de l'Alliance du Changement «pou fer zot tou sove» du numéro 7.

À noter la présence de Soon Gujadhur et aussi celle de Marie-Claire Lagesse, soeur de Paul Bérenger, parmi les sympathisants à cette première réunion de mobilisation de l'Alliance du Changement au numéro 7.