Madagascar: Grand tournoi d'Antananarivo II - Neuf clubs de la PFL et sept D1 régionales en lice

Présaison. Le coup d'envoi de la deuxième édition du Grand Tournoi d'Antananarivo (GTA) sera donné samedi. Neuf des clubs de la Pure Play Football League (PFL) et sept de la 1re division d'Analamanga sont engagés dans cette compétition de préparation en vue de la PFL et du championnat d'Analamanga.

Le tirage au sort s'est tenu mercredi à Andoharanofotsy en présence des dirigeants de la ligue d'Analamanga et des représentants des clubs concernés. Les seize équipes engagées sont réparties en quatre poules de quatre. Après le désistement de dernière minute du Cospn, il a été confirmé que Sainte-Anne Espoir a pris sa place.

Le groupe A est composé de deux clubs de la PFL, à savoir l'Ajesaia et l'AS Fanalamanga. Les deux autres équipes qui complètent le groupe sont Toulon FC et l'équipe Espoir du CFFA. Le groupe de la mort est le groupe B, formé par quatre clubs de la PFL : Disciples FC, vainqueur du GTA au mois de février et champion de Madagascar en titre, CFFA, Cosfa et Uscafoot.

Dans la poule C, il y a la fusion AS Avenir-Sainte-Anne (PFL), Netfoot, Valence FC et la sélection U20 d'Analamanga. Le groupe D est constitué de deux clubs PFL: Elgeco Plus, vainqueur de la Coupe de Madagascar, et FC Rouge, ainsi que l'équipe Espoir du Disciples FC et Sainte-Anne Espoir. Ce tournoi servira aussi de test pour les joueurs avant de confirmer leur mutation. «Chaque équipe aura le droit d'aligner des joueurs pas encore mutés», précise Henintsoa Rakotoarimanana, président de l'Association des Clubs de Football Élite de Madagascar (CFEM) et président de la ligue d'Analamanga.

Prime colossale

La phase de groupes débutera ce week-end. Les matchs des éliminatoires se joueront sur le terrain du CFFA à Andoharanofotsy. Quatre rencontres sont programmées à chaque journée. Les deux premières journées sont prévues samedi et dimanche, puis mardi, jeudi, et la dernière journée le dimanche 27 octobre. En cas d'égalité parfaite, la confrontation directe sera prise en compte selon le règlement de la compétition.

La phase finale se tiendra au By-Pass. Les deux clubs les mieux classés de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale qui auront lieu le mardi 29 octobre. Les demi-finales se tiendront le 29 octobre et la finale le 3 novembre. La phase de conférences de la PFL démarrera une semaine plus tard, le 10 novembre.

« Nous voulons démontrer une organisation modèle. Tout se fait dans la transparence. La preuve : le tirage au sort a été assisté par les clubs et les journalistes. La prime sera remise juste après la finale en espèces, au lieu des chèques géants que le club champion ne recevra que longtemps après », souligne le président d'Analamanga. Comme lors de la première édition, le club vainqueur gagnera la prime colossale de 20 millions d'ariary.