Maroc: Fkih Ben Salah - L'INDH aux petits soins pour les femmes enceintes des zones rurales

Grâce à l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), d'importants efforts sont déployés au quotidien pour favoriser l'accouchement des femmes enceintes des zones rurales dans un milieu contrôlé, convenable et favorisant leur bien être et celui de leurs nouveau-nés.

Ainsi, le Centre de santé de niveau 2 avec maison d'accouchement de Bradia qui vient de faire peau neuve grâce au lifting opéré par l'INDH se dresse en centre de santé pionnier en matière de prise en charge des femmes enceintes relevant des douars reculés.

Implanté dans la petite commune rurale de Bradia située à l'entrée de la province de Fkih Ben Salah, le centre qui vient d'être entièrement rénové par l'INDH est devenu un modèle en matière d'amélioration des indicateurs de santé maternelle et néonatale en facilitant l'accès des femmes et leurs enfants à des services de santé appropriés et en luttant bec et ongles contre la morbidité infanto-juvénile.

A travers ce projet pilote, l'INDH entend ainsi rapprocher les services de santé au profit des femmes de la commune à travers un engagement qui illustre de la plus belle manière qui soit le soutien indéniable apporté par l'INDH à la femme rurale.

L'Initiative a apporté sa contribution précieuse pour la rénovation de ce Centre de santé avec un montant de 2,5 millions de DH dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et des services de base au titre de l'année 2019.

Grâce à l'INDH et ses partenaires dans cette commune, en particulier, le fonds de développement rural, la commune de Bradia et la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale à Fkih Ben Salah, le Centre a été entièrement réhabilité et équipé en matériels et équipements médicaux et paramédicaux de fine pointe favorisant une meilleure prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés et, qui plus est, participe au diagnostic précoce des maladies chroniques touchant les femmes et les jeunes filles.

Le personnel de ce Centre ont réalisé des résultats tangibles en matière de diagnostic précoce du cancer du sein et du col de l'utérus dans la mesure ou un total de 1000 femmes ont été dépistées, ce qui représente 33 pc des femmes de cette commune.

Dans une déclaration à la MAP, le Chef de la division de l'Action Sociale (DAS) au sein de la préfecture de la province Fkih Ben Salah, Larbi Bouabidi, a souligné que l'appui de l'INDH à ce centre consiste en la rénovation et l'équipement de celui-ci pour une enveloppe de 2,5 MDH, rappelant que la réhabilitation de ce centre a amélioré grandement les conditions de travail du corps soignant ainsi que la prise en charge des patientes du centre.

Ce centre mis à niveau dans le cadre de la troisième phase de l'INDH offre plusieurs services aux femmes rurales de cette commune et des douars avoisinants, a-t-il relevé, précisant que le Centre promeut l'accouchement des femmes des zones rurales en milieu surveillé ainsi que le développement de l'enfant durant les 1000 premiers jours.

Il est à rappeler que la rénovation de ce centre s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'INDH dans les zones à forte dominante rurale en vue de combler le déficit en termes d'infrastructures et de services de base en plus de doter les centres ruraux d'équipements médicaux et paramédicaux de base qui répondent aux besoins de la population locale.