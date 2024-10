Afrique de l'Est: Beach-volley/Zone 7 - Madagascar aligne quatre équipes

Confirmé. Mahajanga abritera du 27 au 30 novembre la coupe de la zone 7, deuxième étape. Chaque pays membre de la CAVB zone 7 aura le droit d'aligner quatre équipes, dont deux masculines et deux féminines. Six îles de la région participeront à cette joute régionale, à savoir les Comores, Mayotte, la Réunion, les Seychelles, Maurice et Madagascar.

« Nous allons prendre en compte les meilleurs au dernier championnat national. Madagascar devrait être représenté par les deux équipes finalistes. Nous verrons au cours du regroupement si nous allons présenter les clubs ou une sélection », souligne le directeur technique national, Hasimbola Famonjena Raolison, hier devant la presse à Andraharo.

« La CAVB zone 7 nous a confié l'organisation de ce Round 2 après le premier aux Comores. Les procédures auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports et du comité olympique sont en cours », confie pour sa part la présidente de la fédération malgache de volleyball, Léa Raharimalala. La commission de beach-volley assurera l'organisation technique de cet événement international.

Au championnat national, le duo Jean Antonio Ranaivoniaina alias Kem's et Jean Hasina Romaric Rantsoavina du club Mama avait défait en finale l'équipe du Cosfa composée de Finition Willot Rakotoarison et Jean Nicolas Rakotoarisoa. Du côté des filles, la paire du Stef'auto d'Atsinanana, Eliema Rasoaniaina et Antharès Melissa Rambony, a été sacrée championne en battant en duel final l'équipe du Squad d'Analamanga formée par Holiarisoa Andriamihasoa Ravonitsaheno et Andréas Momi Ramanintsy.