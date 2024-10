Madagascar: Diana - Les enfants et les jeunes protégés contre les catastrophes

La ville d'Ambilobe a abrité, samedi, la célébration de la Journée internationale pour la réduction des risques et des catastrophes. Même si la célébration a débuté à Madagascar en 2014, c'est la première fois que la région Diana organise l'événement. L'autonomisation des jeunes et des enfants, notamment par l'éducation, a été mise en avant cette année. Ambilobe a été spécialement choisie par le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec le Système des Nations Unies, à cause des séquelles laissées par le passage du récent cyclone « Gamane » qui avait provoqué beaucoup de dégâts importants.

Placé sous le thème, « Le rôle de l'éducation dans la protection et l'autonomisation des jeunes pour un avenir plus résilient », l'évènement a mis l'accent sur le rôle de l'éducation dans la réduction des risques et des catastrophes, car elle peut permettre aux jeunes et aux enfants de se protéger et de devenir des agents de changement au sein de leur famille et de leur communauté en partageant ce qu'ils ont appris. Cette célébration a vu la présence du Premier ministre Christian Ntsay, entouré par les autorités régionales conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga, ainsi que des partenaires humanitaires, sous la coordination du Système des Nations Unies.

Elle a permis à tous les intervenants successifs de sensibiliser les élèves, la population ainsi que plusieurs responsables de tous les niveaux sur les gestes et la conduite à tenir lors des catastrophes naturelles.

Plus conscients

Selon le représentant du Système des Nations Unies à Madagascar, les écoles, dans le contexte de Madagascar, servent à la fois d'abri temporaire pour les populations qui sont évacuées, soit d'une manière préventive ou encore pour les déplacer, pendant les cyclones ou les inondations. Elles contribuent également à la sensibilisation sur la conduite à tenir pendant les périodes de catastrophes à travers un programme éducatif dispensé aux élèves de la classe de CM1 (8e) et au-delà...

Pourtant, les écoles ne peuvent pas jouer ce rôle, qui est essentiel envers les jeunes sans qu'elles soient elles-mêmes résilientes aux différentes catastrophes. Elle a ajouté que les enfants et les jeunes bien formés et bien éduqués, qui connaissent les risques de catastrophe auxquels ils font face, deviennent évidemment plus conscients et capables de se protéger eux-mêmes. Ils constituent ce capital humain, dont il est question dans la Politique générale de l'État et qui est l'un de ses piliers essentiels.

Dans son intervention, le chef du gouvernement n'a pas mâché ses mots à l'encontre de ceux qui détruisent l'environnement. En particulier, ceux d'Ambilobe qui sont habitués des feux de brousse et s'amusent à couper les roseaux sur les bords le long de la rivière de Mahavavy. « Je vous prie de changer vos attitudes, car tout le monde encaisse, à l'heure actuelle, les effets néfastes du changement climatique et les actions humaines qui enfoncent le clou. Que chacun soit responsable », déclare-t-il d'un ton sévère.

En outre, pour que les enfants et les jeunes soient plus responsables et plus engagés pour un avenir plus résilient, le Premier ministre a annoncé la construction d'un nouveau lycée dans la partie Nord de la ville, pour éviter les difficultés pendant la montée des eaux. Il a promis que, malgré les inquiétudes des riverains et des usagers de la RN6, quant à la possibilité de son interruption pendant la période de pluie, son gouvernement est déjà en train d'établir un plan stratégique pour que cela n'arrive pas comme le cas précédent.