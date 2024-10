Madagascar: Initiative inédite - Le parfum de la vanille flotte à Andohalo

L'Ambassade de France à Madagascar et le Groupement des Exportateurs de Vanille de Madagascar signent une convention pour la création de la « Maison de la Vanille de Madagascar » à la Maison Jean Laborde.

Associer la vanille à l'histoire du pays. L'ambassade de France à Madagascar et le Groupement des Exportateurs de Vanille de Madagascar (GEVM) concluent la signature par Arnaud Guillois, ambassadeur de France à Madagascar, et Georges Geeraerts, président du GEVM, d'une convention pour la mise à disposition de la Maison Jean Laborde à Antananarivo. Un événement rehaussé par la présence du ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa.

Ce partenariat va permettre la création de la « Maison de la Vanille de Madagascar », un projet ambitieux dédié à la valorisation de la vanille naturelle malgache. Reconnue mondialement pour sa qualité exceptionnelle, la vanille de Madagascar est un pilier de l'économie locale et un symbole du patrimoine culinaire mondial. La « Maison de la Vanille de Madagascar » sera un site-vitrine unique, offrant aux visiteurs une immersion dans l'univers de la vanille malgache.

«Elle propose un espace d'exposition sur les méthodes de culture et de transformation de la vanille, mettant en lumière les savoir-faire des producteurs locaux. Un programme de conférences, d'ateliers et d'événements culturels permettra de tisser des liens entre la filière vanille et le grand public », indiquent les promoteurs en guise de présentation. Des retombées économiques et touristiques sont attendues.

%

Privilégié

La visite de ce lieu est destinée tant au jeune public qu'aux visiteurs de passage, malgaches ou touristes. En plus de ces espaces de découverte, la « Maison de la Vanille de Madagascar » offrira un point de vente privilégié, où les visiteurs pourront découvrir et acquérir de la vanille de la meilleure qualité, des produits à base de vanille ainsi que des épices fines du pays.

Le jardin sera aménagé pour offrir un parcours botanique aux visiteurs. Il mettra en avant des pieds de vanille aux côtés d'épices locales et d'orchidées des forêts. La Maison Jean Laborde, témoin précieux de l'époque où toute la Haute Ville était construite de maisons de bois, va faire l'objet d'une réhabilitation dans les règles de l'art. Elle est un cadre de choix pour accueillir ce projet.

Nous sommes impatients d'ouvrir les portes de la « Maison de la Vanille de Madagascar » et de partager avec le monde entier les trésors de notre patrimoine. Nous sommes convaincus que cette initiative contribuera à renforcer la connaissance de la vanille naturelle de Madagascar et à célébrer l'excellence de ce produit phare sur la scène internationale, ont chanté en choeur les deux partenaires de cette trouvaille qui a pris aussitôt de la hauteur.