Madagascar: Antananarivo - Des rues de la capitale se métamorphosent

Plusieurs rues de la capitale se transforment radicalement. Les nids de poule et les trous sur les rues d'Ambodin'Isotry, sur la route circulaire entre Rasalama et Antsakaviro, sur la route des Hydrocarbures entre Ankorondrano et Ivandry, et sur le rond-point à Ampasika ont complètement disparu, suite aux travaux d'entretien conduits par le ministère des Travaux publics, la commune urbaine d'Antananarivo et la région Analamanga, depuis le début de ce mois d'octobre.

Les travaux de réfection de ces routes seront terminés cette semaine, selon le ministère des Travaux publics. D'autres tronçons de route sont en cours de réhabilitation, à savoir le quatre-chemin à Ankorahoatra, jusqu'à Ambanidia, la route à Ambatoroka et la route à Andohatapenaka.

Le chantier est encore immense pour qu'il n'y ait plus de nids de poule sur toutes les rues de la ville d'Antananarivo. Les routes à Andraisoro, la rue Rabary et la rue Andriamahazonoro à Ankadivato, la route à Andohan'i Mandroseza, celle entre Ambodin'Isotry et 67 Ha, celle au rond-point Anosibe et à Namontana sont encore en mauvais état. Des riverains font appel à l'État pour les réhabiliter.

« La réhabilitation de la rue Rabary, de la rue Andriamahazonoro à Ankadivato, celle au rond-point Anosibe et la route à Namontana sont déjà dans le planning. Celle à Andraisoro est en phase d'étude», explique le directeur des Bâtiments et des travaux publics au sein de la commune urbaine d'Antananarivo. Le ministre des Travaux publics, Richard Rafidison, a annoncé la réhabilitation de vingt axes à Antananarivo.