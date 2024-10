Madagascar: Transports aériens - Madagascar Airlines décolle avec Galileo et Travelport

Une bonne nouvelle en attendant mieux. Sous forme de communiqué diffusé hier, Madagascar Airlines franchit une nouvelle étape dans son expansion internationale, grâce à un partenariat stratégique avec Travelport, intégrant ainsi les systèmes globaux de distribution (GDS) Galileo et Travelport. Cette collaboration permettra à la compagnie aérienne nationale d'élargir son réseau de distribution et de renforcer sa présence sur les marchés internationaux. Une meilleure visibilité sur le marché mondial.

Le système Galileo, qui détient une part de marché de 30% dans le secteur mondial des GDS, offre un accès à plus de soixante-huit mille agences de voyages à travers le monde. En s'appuyant sur cette plateforme, Madagascar Airlines bénéficie désormais d'une couverture étendue dans plus de quatre cent compagnies aériennes et deux cent mille hôtels, renforçant ainsi sa présence en Afrique, en Asie et en Amérique.

Cette alliance vise à offrir une expérience de voyage optimisée à une clientèle plus diversifiée, tout en facilitant la réservation via un vaste réseau d'agences de voyages et de plateformes en ligne utilisant Galileo comme principal système de gestion des réservations. Madagascar Airlines ambitionne d'attirer un nombre croissant de voyageurs internationaux, tout en améliorant la connectivité de l'île avec le reste du monde.

« Avec cette nouvelle collaboration, Madagascar Airlines réaffirme son engagement à offrir un service de haute qualité, tout en s'adaptant aux exigences des marchés internationaux et en poursuivant sa mission de promouvoir la connectivité de Madagascar avec le reste du monde », a déclaré Thierry Bailleul, directeur général de la compagnie.