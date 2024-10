Madagascar: Andrey Andreev - « La coopération russo-malagasy répond aux intérêts de nos peuples »

interview

Andrey ANDREEV. L'Ambassadeur de la Fédération de Russie à Madagascar parle de l'état des relations entre les deux pays. Interview MIDI Madagasikara (M.M) : Monsieur l'Ambassadeur, depuis combien de temps êtes-vous à Madagascar ?

Andrey Andreev (A.A) : « Cela fait maintenant plus de trois ans et demi que je suis à Madagascar. Au cours de cette période, j'ai voyagé dans différentes parties de l'île, de Toliara à Antsiranana, et je peux dire sincèrement que je me suis lié par amitié avec ce merveilleux pays. Je suis convaincu que le fort potentiel naturel et humain de Madagascar lui permettra de relever de nombreux défis auxquels il est confronté et de s'engager dans un avenir proche sur la voie d'un développement économique durable ».

M.M : Vos impressions sur les Malgaches A.A : « J'ai beaucoup de sympathie et de respect pour le peuple malagasy qui a une longue et glorieuse histoire. J'admire les Malgaches pour leur optimisme et patriotisme inébranlables malgré les difficultés quotidiennes liées aux pénuries d'eau et d'électricité et à leur faible niveau de vie. Je suis particulièrement heureux de constater que de bons sentiments amicaux envers la Russie se sont fermement établis dans la société malagasy »

M.M : Où en sont les relations entre la Russie et Madagascar ?

A.A : « La Russie et Madagascar sont liés par des relations d'amitié et de coopération de longue date. Pendant plusieurs décennies, l'URSS et puis la Russie se sont toujours tenues aux côtés du peuple malagasy dans sa lutte contre l'oppression coloniale, dans le développement d'une économie indépendante, dans la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Les relations entre nos deux pays sont caractérisées par l'ouverture, la confiance et se construisent sur le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun.

Je me réjouis de la ferme volonté de nos pays de poursuivre le renforcement des relations diversifiées. Cela est confirmé par le développement de nos liens politiques, parlementaires et humanitaires. Madagascar et la Russie, partageant des points de vue similaires sur de nombreux processus mondiaux, interagissent de manière fructueuse sur la scène internationale. Madagascar a adopté une position de neutralité dans le conflit ukrainien et voit avec compréhension les raisons qui ont forcé notre pays à lancer une opération militaire spéciale en Ukraine.

La Russie, à son tour, soutient systématiquement Madagascar dans son droit à restaurer sa souveraineté sur les Îles Éparses conformément aux Résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Accord signé en 2015 sur la conversion de la dette de la République de Madagascar envers la Fédération de Russie aux fins du financement des projets en matière de développement sur le territoire de la République de Madagascar constitue une bonne base pour le développement de la coopération dans les domaines commercial et économique.

Parmi les projets les plus significatifs dans le cadre dudit Accord, je voudrais souligner la discussion d'un accord sur la fourniture de véhicules spécialisés (ambulances, véhicules de sapeur-pompier, etc.) par des entreprises russes, la fourniture du matériel ferroviaire, la construction des infrastructures et la création à Madagascar d'un réseau de laboratoires mobiles sur la lutte contre les maladies infectieuses. Nous comptons également sur le développement de la coopération dans les domaines de la pêche, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de l'énergie et du tourisme.

Les deux Accords intergouvernementaux de coopération militaire et militaro-technique sont en cours de réalisation. J'aimerais souligner que la coopération russo-malagasy répond pleinement aux intérêts de nos peuples. Tandis que les pays occidentaux, poursuivant leur politique néocoloniale à l'égard des États africains, tentent d'imposer au peuple malagasy les modes de coopération qui ne sont bénéfiques qu'à l'Occident. En même temps ils n'hésitent même pas à s'immiscer ouvertement dans les affaires intérieures de Madagascar ».

M.M : Que peut faire le gouvernement russe pour les pays en développement comme Madagascar qui sont impactés économiquement par la guerre en Ukraine ?

A. A : « Les problèmes des pays en développement n'ont pas commencé avec les événements en Ukraine, mais bien avant, lorsque les pays occidentaux pendant la pandémie de Covid-19 ont commencé à agir de manière purement égoïste sans se soucier des intérêts des autres. Le conflit en Ukraine provoqué par l'Occident et ses sanctions économiques à l'encontre de la Russie ont exacerbé cette situation entraînant ainsi les crises énergétique et alimentaire mondiales.

Aujourd'hui, les pays occidentaux s'efforcent de vaincre la Russie par la main du régime illégitime de Kiev en lui fournissant des armes et une aide financière énorme, en l'encourageant à commettre des actes terroristes et en continuant à exercer une forte pression sur les pays en développement. À cet égard, nous soutenons pleinement les propos du Président de Madagascar S.E.M. Andry Rajoelina sur la politique « de deux poids, deux mesures » de l'Occident qui, tout en allouant plus de 200 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, oublie que des millions d'enfants meurent de la faim dans les pays africains.

On en arrive au point où les Occidentaux tentent d'empêcher la Russie de fournir de l'aide et de développer une coopération mutuellement bénéfique avec les pays du Sud Global. On peut rappeler ici de nombreux cas où l'aide russe, sous forme de livraisons de céréales et d'engrais, n'a pas pu atteindre ses destinataires en Afrique en raison des actions des Occidentaux.

Néanmoins, la Russie continue de fournir une assistance multiforme aux pays du continent africain. Cela s'applique pleinement à Madagascar. Dernièrement 322,5 tonnes de nourriture russe ont été livrées ici pour l'alimentation scolaire dans le sud du pays. Suite aux conséquences dévastatrices du cyclone Gamane, la Russie a fourni deux lots d'équipements technologiques médicaux. La livraison d'un laboratoire mobile de diagnostic médical est en cours ».

M.M : La Russie peut-elle aider Madagascar en matière énergétique, notamment dans le domaine d'approvisionnement en pétrole ?

A.A : « Les questions de coopération entre la Russie et Madagascar dans le secteur de l'énergie sont constamment à l'ordre du jour de notre dialogue avec les dirigeants politiques de la Grande Île. La Russie a beaucoup de choses à proposer pour le renforcement rapide et qualitatif du potentiel énergétique de Madagascar.

En particulier, de grandes entreprises russes ont des propositions pour l'utilisation de l'énergie solaire et éolienne. La société Rosatom, connue dans le monde entier, est prête à discuter de la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire, par exemple la construction de petites centrales nucléaires. La Russie est également disposée à discuter d'autres questions, y compris l'approvisionnement en pétrole ».

M.M : Le rétablissement de la liaison aérienne entre Moscou et Antananarivo est-il envisageable comme du temps d'Aeroflot ?

A.A : « Cette question est également inscrite à l'ordre du jour de nos négociations. Dans le même temps, il convient de noter que les conditions préalables à l'ouverture de la liaison aérienne sont encore insuffisantes. Le manque d'infrastructures touristiques sur l'île freine pour le moment l'afflux de touristes russes. En plus, la dynamique de la coopération commerciale et économique se développe lentement.

Néanmoins, je suis persuadé qu'au fur et à mesure que les liens entre nos deux pays se renforceront, la compagnie aérienne russe Aeroflot commencera à opérer des vols vers Antananarivo, et éventuellement vers d'autres villes de Madagascar. »

M.M : Même question en ce qui concerne l'octroi de bourses d'études en Russie pour les étudiants malgaches

A.A : « La coopération humanitaire reste le moteur traditionnel de nos relations bilatérales. Chaque année, la Russie octroie aux citoyens malagasy 40 bourses pour étudier dans les universités russes. Un nombre important de Malgaches suivent en Russie les cours de formation spécialisés offerts par la Partie russe ou y étudient à ses propres frais.

En général, au fil des années des relations officielles (depuis 1972), plus de 5 mille Malgaches ont été formés en Russie. Un système efficace d'enseignement de la langue russe a été établi dans les écoles malgaches. A l'Université d'Antananarivo fonctionne le Centre « Russkiy Mir ». Le Centre d'étude de la langue russe y a été également ouvert récemment ».

M.M : Le mot de la fin

A.A : « Comme nous le voyons, il existe un énorme potentiel pour le renforcement des liens d'amitié et de la coopération diversifiée de nos pays. Je suis convaincu que les relations amicales russo-malagasy ne feront que se renforcer à l'avenir. La participation prévue de la Ministre des Affaires étrangères de Madagascar S.E. Mme Rafaravavitafika Rasata à la première Conférence ministérielle du Forum du partenariat Russie-Afrique, qui aura lieu les 9-10 novembre 2024 dans la ville russe de Sotchi, donnera sans aucun doute une impulsion importante à nos relations bilatérales.

Cette Conférence se tiendra conformément aux décisions du deuxième sommet Russie-Afrique de 2023 et a pour but la mise en oeuvre efficace des accords acquis lors du sommet ainsi que le renforcement de la coopération russo-africaine dans les domaines commercial et économique, scientifique et technique, culturel, humanitaire et autres. En marge de la Conférence, il est prévu d'organiser des événements à caractère économique et humanitaire, ainsi que des tables rondes sur la sécurité internationale de l'information, la coopération antiterroriste, la prévention d'une course aux armements dans l'espace. Une place importante sera également accordée aux contacts bilatéraux ».