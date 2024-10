Sénégal: Saint-Louis - Cheikh Diba indique la voie pour une économie compétitive

Saint-Louis — Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a exhorté, jeudi à Saint-Louis (nord), les agents de son département à combiner leurs efforts pour garantir le succès des réformes indispensables pour asseoir les fondements d'une économie compétitive.

"Vos efforts combinés contribueront à garantir le succès des réformes indispensables pour asseoir le pays dans les fondements d'une économie compétitive reposant sur l'Etat de droit et l'amélioration de gouvernance économique, politique et judicaire", a-t-il lancé aux agents de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT).

Le ministre s'exprimait à l'occasion de la cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux de la Trésorerie paierie régionale (TPR) de Saint-Louis, construits sur une surface de plus de 800 m carrés dans un site mitoyen du service des Impôts et Domaines.

Cheikh Diba estime qu"'il est plus que jamais crucial de rester mobiliser et de contribuer chacun à sa place à la construction d'un Sénégal souverain, juste et prospère ancré dans ses valeurs".

Il a invité les agents à accorder une attention particulière aux objectifs stratégiques du référentiel Sénégal 2050 déclinés récemment par le chef de l'Etat. "Cela passe, dit-il, par la mise en oeuvre de politiques concrètes pour répondre aux attentes des citoyens".

M. Diba a aussi beaucoup insisté sur l'esprit d'innovation qui doit guider les actions des agents de ce domaine d'activités.

La transparence a été aussi largement mise en avant par le ministre espérant pouvoir aider les collectivités territoriales dans la mobilisation de leurs ressources et l'exécution de leurs dépenses.

La construction de ce joyau architectural répond au souci de donner aux usagers des services de qualité et à mettre le personnel dans de bonnes conditions de travail.

Cheikh Tidiane Diop, le directeur général de la comptabilité publique et du trésor, a rappelé les différents chantiers engagés par son institution pour se moderniser. Il a promis de continuer dans ce domaine avec l'érection d'infrastructures de dernières générations pour recevoir les usagers.

Hamath Dia et Lamine Ndiaye, respectivement secrétaire général du Conseil départemental et adjoint au maire de Saint-Louis, ont rappelé la place historique de Saint-Louis pour justifier l'érection d'un tel bâtiment et exprimé leur gratitude à l'endroit des autorités.

La Trésorerie paierie régionale de Saint-Louis, logée auparavant dans une vieille bâtisse au Sud de l'Ile, ne garantissait plus, ont-ils signalé, la sérénité des usagers et des travailleurs.