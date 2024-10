Sénégal: Des acteurs du secteur privé saluent la tenue des états généraux de l'industrie, du commerce et des PME-PMI

Diamniadio — Des industriels et investisseurs du Sénégal ont salué, jeudi, le lancement des états généraux de l'industrie, du commerce et des PME-PMI, estimant qu'il s'agit d'un espace de partenariats publics-privés de confiance.

Ces acteurs du secteur privé ont ainsi estimé que ces états généraux constituent "un nouvel espace de partenariats publics privés de vérité et de confiance, un espace où le savoir-faire de notre secteur industriel répond aux exigences et normes internationales de qualité des produits et services".

"Aujourd'hui, les états généraux de l'industrie du commerce et des PME constituent un espace où la production industrielle sénégalaise peut générer plus de pouvoir d'achat, de valeur ajoutée nationale et d'emplois durables", a dit le président du Conseil national du patronat (CNP), Baidy Agne.

Il considère ces états généraux comme un "espace où la consommation sénégalaise de produits industriels doit être davantage soutenue pour permettre une redistribution conséquente des revenus à nos populations".

Le président du CNP s'exprimait lors du lancement des états généraux de l'industrie et du commerce qui se sont ouverts ce matin à Diamniadio et qui se poursuivent jusqu'à demain, en présence des partenaires économiques et financiers du Sénégal, des diplomates et du secteur privé national.

Selon M. Agne, "cette rencontre est d'une importance capitale à plusieurs titres", se félicitant aussi du rôle important attendu du secteur privé national dans le cadre du nouveau référentiel de politique économique rendu public en début de semaine", faisant allusion à l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Le président de l'Union des prestataires industriels et commerçants du Sénégal (UPIC), Amadou Seck, s'est réjoui du fait que "pour la première fois, l'État du Sénégal fait appel directement au secteur privé national pour financer une partie de l'économie".

"Nous ne pouvons pas nous développer sans le secteur privé", a-t-il ajouté, notant que le secteur privé est "le moteur de croissance, parce qu'il crée de la richesse, emploie des sénégalais".

Évoquant la nécessité de mettre en avant le secteur privé national, Amadou Seck dit espérer "il y aura des résultats positifs pour les populations, mais également qui permettront à l'État d'atteindre les objectifs assignés".

"Tant qu'on mettra les vrais acteurs en avant, notre pays pourra s'industrialiser", a-t-il ajouté.

Le président du club des investisseurs, Pierre Goudiaby Atépa, s'est aussi félicité de l'organisation de ces états généraux de l'industrie et du commerce.

Il est d'avis que "jamais dans sa vie économique, notre pays ne s'est trouvé dans cette situation où nous avons enfin l'énergie dont nous avons besoin pour sa transformation toute l'année".

Il a également souligné la nécessité pour les industriels de "se regrouper pour atteindre leurs objectifs".