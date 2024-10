Angola: La FAO et le FGA financent des projets aquacoles dans la région nord

Uíge (Angola) — L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Fonds pour l'environnement Global (FGA) débourseront, au cours de la période 2025-2030, trois millions et 900 mille dollars américains pour financer des projets d'aquaculture dans la région nord, qui comprend les provinces d'Uige et de Bengo.

L'annonce a été faite ce jeudi, dans la province d'Uíge, par le directeur général de l'Institut pour le développement de la pêche artisanale et de l'aquaculture communale (IPA), Miguel Cabral, lors d'une visite de techniciens de la FAO et du FGA aux projets d'aquaculture de la municipalité de Negage.

Le responsable a précisé que cette somme servirait à former des aquaculteurs, ainsi qu'à acquérir des ressources pour augmenter la production de tilapia dans les deux provinces du pays.

"Le projet durera cinq ans et commencera à être mis en oeuvre à partir de 2025", a-t-il déclaré.

Au cours de son séjour dans la province d'Uíge, la délégation de la FAO a visité les projets aquacoles des fermes Mussage et Coiceias, dans la municipalité de Negage, destinés à la production de tilapia.

Avec 24 bassins de production et de reproduction de poissons, la ferme Mussange a la capacité de produire 31 millions d'alevins et 149 tonnes de tilapia/an. Coceias, qui occupe une superficie de 148 hectares, dispose de neuf réservoirs peuplés mesurant respectivement 20 et 15 mètres de large et de long.

Les 359 projets aquacoles de la province d'Uíge, qui dispose d'un univers de 3.820 bassins, ont produit, en 2023, 84 mille 970 tonnes de tilapia, dépassant les 80 mille 152 de l'année précédente.