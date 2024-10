Sénégal: Kaolack - La DER/FJ a injecté plus de 9 milliards de francs CFA dans la région

Kaolack — La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a investi 9,9 milliards de francs CFA dans la région de Kaolack (centre) dans le but d'impulser et de promouvoir le développement des secteurs porteurs, a appris l'APS, jeudi, de ses services.

Il s'agit de 58 365 crédits au profit de 22 362 bénéficiaires, soit 64% de femmes, ont-ils précisé au cours d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) sur la vulgarisation et l'information sur les actions de la DER/FJ.

Concernant les appuis non financiers, la DER créée en 2017 a aidé à l'immatriculation de plus de 170 unités économiques de la région, à la formation de plus de 4341 bénéficiaires ainsi qu'à la création et à la consolidation de plus de 27 000 emplois directs.

"C'est une rencontre fructueuse qui nous a permis d'avoir de nouvelles orientations et de réaffirmer notre détermination à territorialiser les actions de la DER/FJ et à diffuser les opportunités qui s'offrent aux femmes pour leur autonomisation économique et aux jeunes pour leur inclusion", a déclaré la déléguée générale de la DER/FJ, Aïssatou Mbodj, en présence du gouverneur Mohamadou Moctar Watt.

Etaient également présents les préfets des départements de Guinguinéo, de Nioro du Rip et de Kaolack, des élus territoriaux, chefs de services déconcentrés de l'Etat du Sénégal, entre autres forces vives de la région.

%

Mme Mbodj a indiqué que les différentes antennes de la DER/FJ vont permettre d'asseoir cette territorialisation pour atteindre les bénéficiaires.

"Cela se fera sous la tutelle et la supervision du gouverneur qui, désormais, se chargera de valider les listes d'octroi de crédits avant notre validation comme nous le prescrit la loi", a-t-elle insisté.

Par rapport à la territorialisation des actions de la DER/FJ, Aïssatou Mbodj a indiqué que le nouveau référentiel "Sénégal 2050" la conforte dans sa démarche de mise en place des antennes départementales dans lesquelles il y aura un bureau d'information, d'écoute et d'orientation à l'endroit des jeunes pour les informer des opportunités mises à leur disposition par les pouvoirs publics.

"A terme, nous allons organiser la dynamique d'octroi de financements à la base, en mettant en place des comités de sélection sous la direction de l'autorité administrative. L'objectif, c'est de faciliter le recouvrement, parce qu'on aura la traçabilité du financement et de connaitre à quoi il sert et, par conséquent, mesurer son impact", a assuré la déléguée générale de la DER/FJ.

Pour mieux accompagner les bénéficiaires, la DER/FJ compte renforcer l'éducation financière pour permettre aux financements d'être plus efficaces et plus efficients.

"Nous y travaillons en étroite collaboration avec le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) pour la formation, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ) pour le ciblage et le profilage, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) et l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) pour la formalisation", a-t-elle souligné.

Dans la région de Kaolack, pour plus d'un milliard de francs CFA à recouvrer, seuls 240 millions de francs CFA l'ont été, soit un taux de remboursement de 33%.