Angola: Le Conseil des ministres analyse le programme du 50e anniversaire de l'indépendance nationale

Luanda — Le Conseil des Ministres, réuni sous la conduite du Président de la République, João Lourenço, a évalué jeudi, à Luanda, le programme général des célébrations allusives au 50ème anniversaire de l'Indépendance Nationale, qui sera célébré le 11Novembre 2025.

Le document, examiné lors de la 4ème session extraordinaire du Conseil des ministres, contient les actions à développer sur tout le territoire national et dans la diaspora, à partir de novembre de l'année en cours jusqu'au mois de décembre 2025, afin d'offrir une célébration digne, indique le communiqué final de la réunion.

Avec les festivités du cinquantième anniversaire de l'indépendance nationale, qui se dérouleront sous le thème "Angola 50 ans : Préserver et valoriser les acquis, construire un avenir meilleur", l'objectif est de saluer le parcours historique du peuple angolais, depuis le 11 novembre 1975, les acquis obtenus dans les domaines militaire, politique et diplomatique.

Il s'agit également de reconnaître les réalisations du peuple angolais, dans le domaine sportif, social et culturel, les valeurs d'unité et cohésion nationale, de démocratie, de patriotisme, d'angolaisité, d'humanisme et de solidarité, souligne la note du bureau de presse e l'organisme gouvernemental collégial.

Au cours de la séance de jeudi, le Conseil des ministres a également évalué le Plan de Communication sur les activités du 50ème anniversaire de l'Indépendance Nationale, un document qui, compte tenu de la grandeur historique de cette date, définit stratégiquement la promotion, la visibilité, le marketing, la communication et la mobilisation.

Le Plan de Communication vise à exalter la dimension sociopolitique, économique et culturelle de l'Angola en tant que pays souverain et indépendant, en renforçant son affirmation en tant que nation pacifique et politiquement stable.

Il vise également à promouvoir la culture nationale, à promouvoir et à encourager le tourisme, à mettre en valeur les personnalités importantes de l'histoire de l'Angola, avant et après l'indépendance, et à impliquer la diaspora angolaise et les partenaires internationaux.

Il vise également à promouvoir le patriotisme et la fierté d'être angolais, à mettre en valeur l'héritage politique des protagonistes de l'indépendance et des héros nationaux, ainsi que le rôle de l'Angola dans la libération de l'Afrique australe et sa contribution au maintien de la paix en Afrique.

