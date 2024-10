Afrique Centrale: Luanda accueille un forum des femmes de la Région des Grands Lacs

Luanda — Un forum régional de haut niveau des femmes du continent africain, axé sur la crise dans la région des Grands Lacs, notamment en République Démocratique du Congo (RDC), va se tenir vendredi et samedi, à Luanda, à l'initiative du Président d'Angola, João Lourenço.

L'événement se concentrer sur le renforcement de la participation et du leadership des femmes dans les processus de paix et de sécurité en RDC et dans la région des Grands Lacs.

Le forum, organisé par l'Union Africaine par l'intermédiaire du Bureau de l'envoyé spécial pour les femmes, la paix et la sécurité, vise à promouvoir le dialogue et la collaboration, ainsi qu'à parvenir à une mise en oeuvre holistique et efficace de l' « Agenda Femmes, Paix et Sécurité », et intègre les perspectives de genre dans les politiques et programmes de la région.

L'Union africaine préconise que la participation et le leadership des femmes soient considérés comme un élément primordial dans la recherche de la paix et de la sécurité sur le continent, compte tenu de leur importance en tant que partenaires égales dans la paix, la sécurité, la gouvernance et le développement durable.

"La participation des femmes doit augmenter non seulement en nombre, mais aussi en qualité de leurs contributions à la paix et à la sécurité dans la région des Grands Lacs", martèle l'Union Africaine, dans un communiqué publié sur son site Internet, soulignant que la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs a des effets dévastateurs sur les femmes et les filles.

Les délégués au forum, déclare l'Union Africaine, vont évaluer la contribution des femmes aux initiatives de paix, identifier les lacunes et les opportunités pour leur participation significative, ainsi que développer des stratégies pour améliorer leur implication et leur leadership dans les initiatives de paix régionales en cours, mais aussi identifier les moyens dans lequel les femmes peuvent soutenir le processus de paix de Luanda.

Les résultats du forum vont permettre de développer une approche systématique, holistique et cohérente des questions de genre dans toutes les situations de sécurité.

L'Agenda Femmes, Paix et Sécurité présente une approche globale de l'intégration du genre dans la paix et la sécurité afin de garantir la participation des femmes à la prévention, résolution et reconstruction post-conflit.

L'envoyée spéciale de la présidente de la Commission de l'Union Africaine sur les femmes, la paix et la sécurité, Bineta Diop, citée sur le site de l'UA, a déclaré que l'organisation continentale s'employait pour faire en sorte que les voix des femmes soient entendues et prises en considération dans la prévention des conflits et dans la construction de la paix.

Elle a précisé que l'« Agenda Femmes, Paix et Sécurité » est une approche d'intégration du genre qui vise à promouvoir l'inclusion des femmes en tant que participantes actives au maintien de la paix et à garantir l'intégration des perspectives de genre dans le programme de paix et de sécurité aux niveaux national, régional et continental.

Le forum réunira des délégués de 12 États membres de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), des ministres du genre ou leurs représentants, des membres du Réseau des Femmes Leaders Africaines, de FemWise Africa, du Conseil Consultatif de l'« Agenda Femmes, Paix et Sécurité", ainsi que des représentants du Mécanisme Régional de Surveillance de la Paix et de la Sécurité et des Communautés de Développement de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe (SADC).

Le forum réunira également des représentants d'agences du système des Nations Unies, des chefs de missions diplomatiques, des représentants d'institutions religieuses, des universitaires, entre autres.

Le troisième Forum africain de haut niveau sur les Femmes, la Paix et la Sécurité (FPS), qui s'est tenu en décembre de l'année dernière, avait appelé à une plus grande attention aux crises en RDC et dans la région des Grands Lacs, et demandé à l'envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité de soutenir les initiatives visant à promouvoir le rôle des femmes dans les initiatives régionales de consolidation de la paix.