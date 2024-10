Afrique Centrale: Le Forum des femmes des Grands Lacs fait partie de la vision du champion de la paix

Luanda — Le Forum de haut niveau des femmes de la région des Grands Lacs, que le pays accueille vendredi, s'inscrit dans les lignes directrices de la mission du champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique.

Lors d'une conférence de presse, jeudi, la porte-parole de l'événement, Sara Silva, a déclaré que les lignes de la mission du champion de la paix ont pour vision le soutien et la mise en oeuvre d'actions structurantes pour la construction de sociétés fortement engagées dans l'éducation, la culture de paix et de citoyenneté en Afrique.

Elle a indiqué que la réunion de deux jours vise à évaluer les contributions des femmes aux initiatives de rétablissement de la paix dans la région, à identifier les lacunes et les opportunités pour une participation significative des femmes à la prise de décision sur les processus de paix et à l'action publique post-conflit.

Il vise également à développer des stratégies pour améliorer l'implication et le leadership des femmes dans les initiatives de paix régionales en cours, partager des recommandations et des messages, en tant que médiateur du processus de paix de Luanda.

Sara Silva a précisé que les objectifs résultent de la reconnaissance de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région et de ses effets dévastateurs sur les femmes et les filles, soulignant la nécessité de renforcer leur participation et l'intégration du genre dans les processus de paix.

Le forum devrait accueillir environ 393 invités, dont 124 étrangers et 269 nationaux.

La réunion comprendra un panel de haut niveau qui abordera « l'impact de la paix, de la sécurité et de la situation humanitaire sur la vie des femmes dans les zones de conflit de la région ».

Un deuxième panel discutera de « l'implication des femmes dans les processus de paix et les efforts pour promouvoir la participation » et le troisième abordera des « moyens pratiques de renforcer la participation des femmes aux processus de paix, en partageant les expériences de la région ».

L'événement, une initiative du Président João Lourenço, en tant que facilitateur du processus de paix de Luanda à la RDC, se concentrera sur le renforcement de la participation et du leadership des femmes dans les processus de paix et de sécurité dans ce pays voisin et dans la région des Grands Lacs.

Le forum est facilité par l'Union africaine, par l'intermédiaire du Bureau de l'Envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité.

L'Union africaine reconnaît que la participation et le leadership des femmes doivent être considérés comme un élément primordial dans la poursuite de la paix et de la sécurité sur le continent, en reconnaissance de leur importance en tant que partenaires égales dans la paix, la sécurité, la gouvernance et le développement durable.

"La participation des femmes doit augmenter non seulement en nombre, mais aussi en qualité des contributions à la paix et à la sécurité dans la région des Grands Lacs", affirme l'Union africaine.