Congo-Kinshasa: Beni - La société civile salue l'avancement des travaux de l'axe routier Kambathule-Mwenda

La société civile de Beni salue l'avancement des travaux de l'axe routier Kambathule-Mwenda, dans le groupement de Bolema, au territoire de Beni (Nord-Kivu).

Selon Meleki Mulala, coordonnateur de cette structure citoyenne, la réouverture de cet axe routier permettra de désenclaver plus de cinq localités agricoles et facilitera l'évacuation des produits vers les centres de consommation, ainsi que les mouvements des militaires dans cette zone stratégique.

« Cette route est cruciale, car c'est l'unique voie reliant Kambathule à Mwenda. Elle est indispensable pour accéder à nos champs et faciliter les opérations militaires dans cette zone. Il est donc essentiel qu'elle soit entretenue pour permettre des interventions rapides, que ce soit pour les agriculteurs ou les militaires. Tout le monde, de Beni à Kasindi en passant par Oicha et Mutwanga, emprunte cette route, qui constitue la principale liaison entre Kambathule et Mwenda », explique-t-il

Ces travaux ont été lancés le week-end dernier par l'organisation Solidarité pour les actions de développement Intégral en RDC. Réalisés par des personnes de bonne volonté, ces travaux consistent au gravelage et à l'entretien de ce tronçon de 22 kilomètres, essentiel pour la desserte agricole.

Meleki Mulala précise que cette route est impraticable depuis plus de deux ans, en raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région. Sa réhabilitation est rendue possible grâce à l'évolution positive des opérations militaires qui ont permis une accalmie depuis environ six mois.