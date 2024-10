Maroc: INDH - Une campagne de sensibilisation sur la santé maternelle et infantile à Moulay Yaacoub

Moulay Yaacoub — Le centre social de proximité "Al Karama" de la commune de Ras El Ma, province de Moulay Yaacoub, a abrité, jeudi, une campagne de sensibilisation sur la santé maternelle et infantile.

Organisée par le Comité provincial du développement humain (CPDH) de Moulay Yaacoub, en collaboration avec la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale et l'Association "Isaad", cette initiative intervient en commémoration de la Journée internationale des femmes rurales.

Quelque 90 femmes, dont certaines en âge de procréer et d'autres enceintes et allaitantes, ont bénéficié de cette journée de communication et de sensibilisation.

La rencontre a mis en avant l'importance de la santé de la mère et de l'enfant, notamment durant les 1000 premiers jours de vie, une période déterminante pour le développement futur de l'enfant.

Animant une séance d'information sur les moyens de prévention de certaines maladies pouvant entraver le bon déroulement de la grossesse et de l'accouchement, Yassine Allata, néphrologue et membre de l'Association Isaad a expliqué les risques associés à cette condition, notamment la prééclampsie et l'éclampsie, qui peuvent mettre en danger la vie de la mère et de l'enfant.

Il a insisté sur l'importance d'un diagnostic précoce grâce à un suivi médical régulier et à la mesure systématique de la tension artérielle lors des consultations prénatales.

Des conseils pratiques ont été donnés aux femmes pour gérer leur tension artérielle, incluant une alimentation saine, une activité physique adaptée et la gestion du stress.

M. Allata a rappelé l'importance d'une alimentation équilibrée et riche en nutriments pour le bien-être de la mère et le bon développement du fœtus. Des recommandations spécifiques ont été fournies concernant les apports en vitamines, minéraux et autres éléments essentiels durant la grossesse et l'allaitement.

La journée a également été l'occasion pour aborder des thématiques telles que l'importance des soins de santé reproductive et les moyens de prévention de certaines maladies répandues notamment les cancers du sein et du col de l'utérus.

Dans une déclaration à la MAP, Ahmed El Makrini, chef de service programme "Impulsion du capital humain des générations montantes" à la Division de l'Action Sociale (DAS) de Moulay Yaacoub, a rappelé l'engagement de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) envers la santé maternelle et infantile, soulignant que cette campagne reflète parfaitement les objectifs de l'INDH, qui place la femme au cœur de ses priorités.

"L'INDH met en oeuvre de nombreux projets visant à améliorer les conditions de vie des femmes et des filles, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'autonomisation économique"', a-t-il relevé.

Cette journée de sensibilisation a été marquée par la distribution de kits de santé à 80 femmes enceintes suivies au centre de santé de Ras El Ma.

Les responsables de l'INDH ont souligné que l'initiative a d'ailleurs multiplié les actions en faveur des femmes rurales dans la province de Moulay Yaacoub.

Parmi les initiatives phares figurent la création de maisons de maternité, l'équipement des centres de santé en matériel médical, l'organisation de campagnes médicales de sensibilisation, l'acquisition d'une unité médicale mobile, la distribution de kits de santé, la construction de centres d'épanouissement pour les enfants et les jeunes, l'acquisition de bus scolaires, la création d'emplois dans le domaine de l'éducation préscolaire et le financement de projets générateurs de revenus pour les femmes.