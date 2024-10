Gabon: La presse à l'ère de la transition - Les journalistes gabonais en séminaire de formation à Mouila

La capitale provinciale de la Ngounié abrite le séminaire de formation sur la défense de la liberté de la presse. Les journalistes gabonais prennent part à cette formation initiée par le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) et la Haute Autorité de la Communication (HAC), en collaboration avec la CEEAC et ce, du 16 au 18 octobre 2024 à Mouila.

C'est au total, une trentaine des femmes et hommes de la presse gabonaise qui prennent part au séminaire de formation sur la défense de la liberté de la presse à Mouila, capitale provinciale de la Ngounié. Organisé par le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) et la Haute Autorité de la Communication (HAC) en collaboration avec la CEEAC, ce séminaire. Ce séminaire de renforcement des capacités des journalistes, faut-il le noté, est placé sous le thème : « Consolidation de la liberté de la presse dans le contexte de la transition gabonaise ». Il vise à offrir des armes pour la sécurité des professionnels des médias.

Aussi, ce séminaire offre t-il les éléments essentiels pour la promotion et la solidité de la démocratie et surtout, de la bonne gouvernance. Ces éléments essentiels à la consolidation de la liberté de la presse dans le contexte de la transition gabonaise passe par le respect des règles de l'éthique et la déontologie. "C'est pourquoi nous insistons sur la nécessité impérieuse de respecter scrupuleusement l'éthique et la déontologie journalistique. Les journalistes ont la responsabilité d'informer." souligne Norbert N. Ouendji, Responsable de l'Unité de la Communication Stratégique et de l'Information publique de l'Unoca.

%

Le responsable de la communication de l'Unoca a insisté sur la nécessité pour les journalistes d'être objectifs, rigoureux dans le traitement et l'équilibre de l'information. "Ils doivent le faire avec rigueur, en vérifiant leurs sources, en diffusant des informations équilibrées et objectives, et en évitant de devenir des relais de propagande ou de rumeurs. Ils doivent faciliter l'instauration d'un dialogue constructif entre les différentes forces politiques et sociales du pays, permettant ainsi de créer un espace public de confrontation d'idées sain et apaisé."

Tout en insistant lui aussi sur le respect et la mise en application de l'éthique et la déontologie, le Président de la Haute Autorité de la Communication (HAC) a invités les professionnels de médias à s'y conformer. "La presse doit jouer un rôle déterminant dans l'information objective et éclairée des populations, en veillant à garantir la paix sociale, la cohésion nationale et le vivre-ensemble" a rappelé Germain Ngoyo Moussavou.

L'édile de la commune de Mouila dit se réjouir du choix porté sur sa ville qui abrite les travaux dudit ce séminaire. Le thème choisi par les organisateurs vient à point nommé selon le Délégué Spécial de la commune de Mouila. Ce thème est une invite aux journalistes à s'accoutumer aux textes réglementaires qui encadre leur métier, dira t-il.