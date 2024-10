Congo-Kinshasa: Premier séminaire d'un institut dédié à l'analyse des violences dans l'est du pays

Un nouvel institut vient de voir le jour pour approfondir la réflexion sur les violences qui secouent le pays. L'Institut congolais des Études avancées (ICEA) réunit des experts congolais et s'intéresse de près aux causes et aux conséquences des conflits armés et des violences extrêmes qui frappent l'est de la RDC. Pour son tout premier séminaire, l'ICEA a choisi d'aborder une thématique douloureuse, mais essentielle : « Conflits armés, pillage des ressources naturelles et violences extrêmes dans l'est de la RDC ».

Chaque participant est ici pour comprendre comment ces violences, qui affectent des millions de personnes, se sont enracinées et se perpétuent. À la tête de l'ICEA, l'historien Isidore Ndaywel è Nziem, fondateur et directeur général, insiste sur l'importance de rassembler des données précises pour comprendre les véritables causes des violences. « Au-delà de toute démagogie, des discours politiques et politiciens qui ne sont pas d'un intérêt non négligeable, mais qui ne relèvent pas des faits réels, c'est important qu'à notre niveau, nous ayons la maîtrise des données. »

Il est convaincu que la recherche peut apporter des clés pour la connaissance et pour l'action en faveur de la paix et du développement. « Il y a le temps diplomatique, le temps militaire, le temps politique et le temps intellectuel. Ce sont différentes temporalités. Le temps intellectuel ne procède pas par à-coup. »

Offrir un espace d'échange

Ce premier séminaire de l'ICEA réunit des chercheurs venus de plusieurs provinces de la RDC, comme Deborah Mangili, doctorante en sciences de l'information, qui partage ses impressions : « Ce qui a le plus retenu mon attention durant ce séminaire, c'est la qualité des données de recherche menées sur le terrain, des données certifiées que les différents intervenants ont mises à la disposition du public. »

Selon ses initiateurs, en publiant des cahiers d'études et en organisant des résidences de recherche, l'institut souhaite répondre aux défis complexes de la région en offrant aux chercheurs congolais un espace pour analyser et comprendre notamment les racines des violences extrêmes.