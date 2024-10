Afrique: CAN U20 - Le Ghana et le Bénin se neutralisent tandis que le Togo et le Niger se partagent les points lors des qualifications UFOA B

Le Togo et le Niger ont entamé leurs campagnes de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations U-20 CAF TotalEnergies avec un match nul palpitant 2-2 lors de leur premier match de la UFOA B, au Stade Kégué de Lomé, jeudi. Les Éperviers juniors du Togo ont dû revenir deux fois au score pour arracher un point précieux devant leurs supporters dans une soirée de football intense et haletante.

Le match a bien commencé pour le Niger, qui a pris l'avantage à la 15e minute. Salifou Dandja a profité d'une contre-attaque rapide, perçant sur l'aile droite avant de battre calmement le gardien togolais pour faire taire la foule locale. Ce but rapide a surpris le Togo, qui s'est retrouvé à courir après le score. Malgré une riposte déterminée, les hôtes ont été constamment repoussés par le gardien nigérien, qui a réalisé une série de parades impressionnantes pour maintenir son équipe en tête à la mi-temps.

La deuxième mi-temps a continué sur un rythme effréné. La persévérance du Togo a finalement payé à la 52e minute lorsque Yves Bamboulin Kolani a trouvé le fond des filets, à la grande joie des supporters locaux. Le but de Kolani, une frappe bien placée depuis l'intérieur de la surface, a permis au Togo de revenir au score et a lancé une fin de match passionnante.

Cependant, le Niger n'a pas tardé à reprendre l'avantage. Trois minutes plus tard, Abdoul Latif Diori a transformé un penalty après une faute maladroite d'un défenseur togolais. À 2-1, il semblait que le Niger se dirigeait vers une victoire cruciale pour cette première journée, mais le Togo avait d'autres plans. Aminou Tchadjobo a frappé à la 73e minute, récupérant un ballon lâché dans la surface pour égaliser une nouvelle fois pour les hôtes.

Le match s'est terminé sur un score de 2-2, les deux équipes regrettant leurs occasions manquées, notamment en première mi-temps, où elles auraient pu prendre l'avantage.

Pendant ce temps, dans l'autre match du Groupe A, le Bénin et le Ghana ont également livré un match passionnant qui s'est soldé par un nul 2-2.

Le Ghana a pris l'avantage tôt dans le match grâce à Jerry Afriyie à la 14e minute, après une finition calme suivant une belle construction de jeu. Cependant, le Bénin a riposté avec résilience. Modeste Kounoudji a égalisé de la tête sur un coup franc de Gabriel Moulero à la 26e minute, et juste avant la pause, Moulero a frappé à nouveau, cette fois en battant le gardien ghanéen avec un tir pour donner l'avantage au Bénin 2-1 à la mi-temps.

La seconde mi-temps a été une démonstration de football offensif des deux côtés. Le Ghana a poussé pour égaliser, et malgré une frappe sur la barre transversale de Musibau Aziz, il semblait que le Bénin tiendrait bon pour la victoire. Cependant, dans le temps additionnel, une erreur défensive du Bénin a conduit à un penalty, et Afriyie s'est avancé pour le transformer, complétant son doublé et sauvant un point pour le Ghana.

Après cette première journée de matchs, toutes les équipes du Groupe A sont à égalité avec un point chacune, annonçant une course serrée et imprévisible pour la qualification lors des qualifications UFOA B pour la CAN U20 2025.