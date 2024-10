Tunisie: L'EST joue l'ESZ ce dimanche - Une chance pour Azouni !

En attendant d'y voir plus clair pour Roger Aholou, Larry Azouni a de fortes chances de débuter contre l'ESZ.

A coup sûr, Miguel Cardoso ne pourra pas compter, après-demain contre les "Sang et Or" de Zarzis, sur un effectif au grand complet. A commencer par le milieu ivoirien, Abdramane Konaté, qui a encore trois semaines de repos avant d'effectuer des examens médicaux pour savoir quand il pourra taper de nouveau le ballon. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Roger Aholou a contracté lundi dernier une blessure musculaire en fin de match disputé avec son équipe nationale contre l'Algérie.

Le milieu togolais doit subir des examens médicaux à son retour à Tunis. En attendant d'y voir plus clair pour Roger Aholou, Larry Azouni a de fortes chances de débuter contre l'ESZ dans le rôle de sentinelle. Une chance qui s'offre à lui. Pour rappel, Larry Azouni a été déjà titularisé lors de la dernière rencontre du championnat disputée à Métlaoui.

Retour des internationaux

L'effectif "sang et or" a enregistré, hier, le retour des internationaux. Un retour qui permet à Miguel Cardoso de disposer de trois séances au moins pour mettre les dernières retouches pour le match de dimanche à Zarzis. Et à vrai dire, les internationaux constituent l'ossature de l'équipe : Amanallah Memmiche, Yassine Meriah, Raed Bouchniba, Mohamed Amine Ben Hmida, Mohamed Amine Tougai, Elias Mokwana et Roger Aholou (incertain), sans compter le deuxième gardien de but, Béchir Ben Saïd. Huit joueurs en tout et ce n'est pas rien.

Déplacement demain par avion

L'Espérance de Tunis a prévu de se déplacer demain par avion à Zarzis, ce qui laisse la possibilité au staff technique de programmer une dernière séance dans la matinée.

Après deux matchs nuls concédés successivement devant le Stade Tunisien (2-2) et l'Etoile Sportive de Métlaoui (1-1), Miguel Cardoso et ses joueurs sont dans l'obligation de réagir en ramenant une victoire de Zarzis, au risque d'attiser la colère des supporters dont une frange a vivement critiqué les derniers choix du technicien portugais. Une chose est sûre : Cardoso doit trouver des solutions devant pour apporter de l'efficacité à son compartiment offensif.

L'attaque "sang et or" crée, certes, des occasions, mais il y a beaucoup de ratage. Outre le fait qu'elle peine face à des équipes qui refusent catégoriquement le jeu. Face à des adversaires qui optent pour le bloc bas et qui créent le surnombre dans leur moitié du terrain, les attaquants "sang et or" sont souvent à court d'idées, même quand ils usent de l'arme des balles arrêtées. Bref, la victoire s'impose à Zarzis, car un troisième match sans gagner mettrait Miguel Cardoso dans de beaux draps.