Tunisie: Un bon coup à jouer pour le ST face à l'ESS - Lancer sa saison à Sousse

Ce dimanche, à l'Olimpico, les Bardolais entendent optimiser leur rendement et ramener une victoire qui amorcerait définitivement leur décollage.

Au révélateur de l'Etoile, ce dimanche à Sousse pour le compte de la 5e ronde de L1, le Stade débutera un cycle de rencontres capitales qui le verront se produire d'abord à l'Olimpico, puis au Bardo devant l'ASG, ensuite à Ben Guerdane pour y croiser l'USBG avant de rencontrer la JSO, EGSG, le CA, le CSS et l'OB. Au Bardo, l'on aime à répéter ces derniers jours que l'opportunité de grandir davantage est à saisir cette saison. Pour autant, c'est loin de se poser en conquérants que les Stadistes fouleront la pelouse de l'Olimpico, quoique l'équipe de Maher Kanzari a forcément un bon coup à jouer face à une Etoile qui tarde à prendre son envol jusque-là.

Les moyens humains de ses ambitions

A Sousse donc, les Bardolais entendent à nouveau optimiser leur rendement et ramener une victoire qui amorcerait définitivement le décollage stadiste. Et quoi de plus rassurant quand on sait que la relève est assurée et que le vivier est toujours aussi friand de talents en herbe. Ce fut quelque peu le cas l'été dernier avec les départs de Jouini, Ben Abda, Lamine Ndao et autre Khadhraoui, des tauliers dont le départ a vite été compensé par la montée en grade de jouvenceaux.

En football, même si l'on n'est jamais à l'abri d'une contre-performance, là, dans le cas du ST, Kanzari semble avoir encore plus d'un levier à activer, travaillant parfois sur d'autres dispositifs tactiques (ce fut le cas face à l'EST), faisant quelque peu tourner son effectif quand cela s'impose et se montrant globalement pragmatique. D'ailleurs, le coach stadiste a mis en application ce pragmatisme en abandonnant parfois son 4-3-3 pour un dispositif à deux attaquants qui a permis au milieu supplémentaire choisi pour l'occasion (Amath Ndao ou Mugisha Bonheur) de se mettre à son avantage.