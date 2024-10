Tunisie: Le Président de la République reçoit le chef du gouvernement - Nécessité de raccourcir les délais d'exécution des grands projets

Plusieurs grands projets ont été évoqués, notamment celui d'un nouveau chemin de fer au centre du pays, reliant le nord au sud, ainsi que l'acquisition de plusieurs bus le plus rapidement possible

Le Président de la République a reçu, hier, le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri. Lors de cette réunion, Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité d'accélérer l'élaboration d'une nouvelle législation pour remplacer une législation devenue obsolète parce que le peuple tunisien est dans une course contre la montre et que son objectif est de raccourcir le temps d'attente en réalisant ses demandes et ses espoirs dans les plus brefs délais. Lors de cette réunion, plusieurs grands projets ont également été évoqués, notamment celui d'un nouveau chemin de fer au centre du pays, reliant le nord au sud, ainsi que l'acquisition de plusieurs bus le plus rapidement possible pour alléger le calvaire que les citoyens endurent chaque jour dans les moyens de transport.

Le Président de la République a souligné la nécessité d'écourter les délais d'achèvement d'un certain nombre de projets bloqués ou intentionnellement perturbés, alors que les fonds qui leur sont alloués sont disponibles. La plupart de ces projets n'ont pas été réalisés ou, dans le meilleur des cas, sont arrêtés à peine commencés, alors que les fonds qui leur sont consacrés existent et que les contribuables continuent à payer les intérêts de ces prêts qu'ils ont contractés. La majorité des projets se trouvent dans les tiroirs, et s'ils sont retirés c'est pour atterrir entre les mains d'une commission qui va les reporter sine die.

Kaïs Saïed a également souligné la nécessité d'accélérer la réhabilitation du quartier olympique d'El Menzah et de le relier au centre de la capitale, en parallèle à plusieurs autres projets nationaux tels que la Cité médicale les Aghlabides de Kairouan et le remplacement des installations électriques par des énergies nouvelles et renouvelables sur tout le territoire.

A été discuté également lors de cette réunion le projet de texte relatif au statut des collectivités locales, comme prévu par la Constitution, des conseils locaux et régionaux dont seront issus les conseils régionaux, dont le Conseil national des régions et des districts. La flamme révolutionnaire du 17 décembre 2010 est partie de l'intérieur du pays et la nouvelle construction juridique, comme le montre clairement le texte de la Constitution, doit être en harmonie avec les revendications de la révolution.

Le Conseil national des régions et des districts est celui qui, aux côtés de l'Assemblée des représentants du peuple, sera chargé d'exprimer la volonté des citoyens, répondre à leurs besoins et réaliser leurs revendications légitimes.