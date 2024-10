Tunisie: Le CA au révélateur du CSS - A l'épreuve du feu

Demain, le CA croisera le CSS à Radès pour une explication qui nous en apprendra davantage sur la tendance qui se dessine depuis peu pour les Clubistes.

Après avoir fait le plein jusque-là en championnat, le CA entend confirmer en se mesurant à un des cadors de la compétition. En effet, si l'esquisse clubiste promet en marge des derniers résultats enregistrés avec la succession des matchs, David Bettoni doit maintenant cimenter encore plus l'armature et cela passe par un rendement d'ensemble convaincant face aux Sfaxiens. A cet effet, le staff a mis à profit le test face à la sélection junior pour lancer d'entrée quelques joueurs plus qu'intéressants, à l'image du milieu Mohamed Shawkane et l'attaquant Kinzumbe, deux éléments qui pourraient devenir incontournables au CA.

Des récurrences plutôt efficaces

Serein et même imperturbable, le CA semble donc confiant quant à ses chances de l'emporter face à un adversaire qui a souvent posé des problèmes aux Clubistes par le passé. Il faudra donc prévoir un plan ambitieux pour faire pencher la balance de son côté en défendant différemment par rapport à ce qu'a fait l'équipe jusque-là, et en attaquant comme certains parmi les joueurs savent le faire, Ait Malek, Eduwo, Srarfi et Khadhraoui, notamment.

Bref, toujours volet défense, dans ce sens, le meilleur moyen de défendre est d'avoir le ballon. Pour le CA, il ne fait aucun doute que jouer le CSS est quelque chose de différent à préparer en amont (avec tout le respect dû aux adversaire du CA jusque-là). Pourquoi ? Parce que même si le CSS n'est pas encore cette mécanique bien huilée, elle a toujours un modèle de jeu clair, même si, par moments, certains observateurs trouvent ce modèle illisible. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour le CA jusque-là, même si le plan de jeu n'a pas beaucoup évolué d'un match à l'autre. Tout de même, l'on ne peut que confirmer qu'il y a quand même pas mal de récurrences dans ce que font les joueurs clubistes.

Et ce sont des récurrences plutôt efficaces et positives, quoique face au CSS, adversaire d'un tout autre calibre, il s'agirait avant tout d'être capable de canaliser tout cela. Ce match face au CSS s'annonce donc comme un vrai challenge, une épreuve significative pour un Club Africain qui doit forcément aussi être prêt à livrer une bataille tactique.