Tunisie: Zarzis - Infrastructure de base - Une série de projets attendus

D'une délégation à l'autre, M. Walid Taboubi, gouverneur de Médenine, ne connaît pas de répit. Depuis sa prise de fonctions, sa stratégie est claire, basée sur l'action. C'est un homme de terrain, semble-t-il.

Tout récemment, le gouverneur de la région s'est rendu à Zarzis, où il a été décidé d'aménager et d'entretenir le théâtre municipal, la bibliothèque publique et la maison de la culture, tous devenus vétustes. Dans le domaine du sport, il a donné ses ordres pour lancer l'appel d'offres de l'entretien et l'aménagement de l'ancien stade municipal et activer le démarrage des travaux de la salle couverte et du stade municipal de la localité de Mouensa. Son aval a été aussi donné pour engager le chantier du centre de visite technique et du district de la Sonede, ainsi que la fixation de la date du démarrage des travaux de construction de l'hôpital de jour, au centre-ville.

Le dispensaire de Souihel dans un état lamentable

La création d'un club d'enfants à Khaoui El-Ghadir et un autre à Chamakh, ainsi que la programmation d'un village artisanal, l'aménagement des pistes agricoles et deux souks d'olives figuraient aussi au menu, à Mouensa et Chamakh. Cependant, cette visite aurait été plus fructueuse, si elle avait concerné également le dispensaire de Souihel situé sur la route principale de la zone touristique dont l'état est lamentable, ainsi que celle qui le lie à l'hôpital régional et qui est à la limite du praticable.