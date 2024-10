Tunisie: «Merveilles de l'architecture religieuse - Mosquées et Zawiyas de Tunisie IXe s.-XIXe s. J.C» de Abdelaziz Daoulatli - Revisiter une facette de notre patrimoine

C'est un magnifique livre que l'historien et chercheur Abdelaziz Daoulatli vient de publier aux éditions du Patrimoine Maghreb Mediterranée (Alif). Le titre de l'ouvrage «Merveilles de l'architecture religieuse; Mosquées et Zawiyas de Tunisie IXe s.-XIXe s. J.C) suggère, de prime abord, que l'auteur a procédé à une énumération des mosquées et des monuments religieux les plus connus et les plus anciens qui ont été construits au cours de la période qui s'étend du IXe au XIXe siècle ap. J.-C., accompagné pour chacun d'eux d'un aperçu historique.

L'historien a opté pour une approche différente, en présentant, dans un ordre chronologique, les différents styles architecturaux, leur origine, leur histoire, la période pendant laquelle chaque style a existé ainsi que leurs principales caractéristiques architecturales, illustrant chacun de ces styles par des exemples de mosquées et de ribat qui ont été construits au cours de la période correspondant à chacune des dynasties qui ont existé en Tunisie au fil des siècles.

L'écrivain et ancien directeur de l'Institut national du patrimoine, auteur de deux autres livres sur le patrimoine «La Mosquée Zitouna» et «Tunis Capitale des Hafsides» a, en effet, apporté dans ce nouvel ouvrage un éclairage intéressant, fruit d'un travail de longue haleine, sur l'évolution de l'architecture religieuse sous les différentes dynasties qui se sont succédé en Tunisie.

Dynasties et styles architecturaux

Chaque dynastie a, ainsi, exercé une influence considérable sur les styles architecturaux. L'ouvrage décrit, à ce propos, l'existence de cinq grands courants : l'architecture aghlabide (IXe siècle ap. J.C), l'architecture fatimide et ziride (Xe s. ap. J.C-XIIe s. ap. J.C), l'architecture almohado-hafside (fin XIIe s.-fin XVIe s.) et l'architecture sous les dynasties mouradite et husseïnite qui ont contribué à modeler et transformer, au fur et à mesure, le paysage urbain, notamment le bâti urbain religieux avec un syncrétisme parfait entre les différents styles.

On apprend ainsi que c'est sous la dynastie aghlabide fondée par Ibrahim Ibn Al-Aghalab en l'an 184 ap. J.C que la grande mosquée de Kairouan verra le jour. La grande mosquée de Mahdia est, quant à elle, un monument fatimido-ziride, tandis que la grande mosquée Zitouna de Tunis, qui a été bâtie par Abou Ibrahim Ahmad, le maître d'oeuvre des grands bassins aghlabides, présente, par ailleurs, plusieurs caractéristiques architecturales propres aux styles ziride et khourassanide. Quant aux matériaux qui ont servi à la construction des colonnes, des chapiteaux de ce splendide édifice religieux, ils provenaient essentiellement de la principale carrière de la ville de Carthage.

L'auteur expose avec une grande précision la composition architecturale de chacun de ces monuments religieux, dont l'aperçu historique richement documenté est illustré par des représentations graphiques et techniques et de splendides photos prises par le photographe Mohamed Salah Bettaïeb.

Dans ce livre, l'auteur plonge, par ailleurs, le lecteur dans l'univers des zawiyas à travers les régions et consacre tout un chapitre à l'architecture religieuse ibadite de l'île de Jerba. Il apporte un regard neuf sur l'histoire et la richesse de l'architecture religieuse en Tunisie et offre, ainsi, l'occasion de revisiter une facette de notre patrimoine au riche passé.