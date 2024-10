Afrique du Nord: Un envoyé spécial de Tebboune à Kaïs Saïed - Tunisie-Algérie - Des relations séculaires et profondes

Le Chef de l'Etat invité à la célébration du 70e anniversaire de la Révolution algérienne

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, au Palais de Carthage, M. Mohamed Arkab, ministre algérien de l'Energie et des Mines, envoyé spécial et porteur d'un message manuscrit adressé au Chef de l'État par M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République algérienne démocratique et populaire, l'invitant à assister à la célébration avec le peuple algérien du 70e anniversaire de la Révolution algérienne.

A cette occasion, le Président de la République a mis l'accent sur les relations séculaires et profondes qui unissent les deux peuples algérien et tunisien et la volonté commune de les développer davantage dans tous les domaines. «Tout comme nous étions unis par plusieurs étapes de l'Histoire au cours desquelles le sang tunisien s'est mêlé au sang algérien pour la libération nationale, nous sommes aujourd'hui unis par une volonté ferme d'ouvrir des horizons plus larges et incarner les espoirs et les aspirations des peuples de ces deux pays frères et amis», a ajouté le Chef de l'Etat.