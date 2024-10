Tunisie: Le Président de la République au gouverneur de la BCT - «Deux plus deux ne font pas quatre lorsque les unités mathématiques sont des êtres humains»

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, hier après-midi, au Palais de Carthage, M. Fathi Zouheir Nouri, gouverneur de la Banque centrale, qui prendra part, dans les tout prochains jours, aux réunions du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Il a insisté sur la ferme position de la Tunisie quant au rôle social de l'Etat comme un choix qui ne sera abandonné sous aucun prétexte, et qu'elle n'acceptera qu'aucune partie lui dicte ses choix.

Le Chef de l'Etat a expliqué que les facteurs sur la base desquels le taux de croissance est calculé doivent être révisés. Et d'ajouter que par expérience, non seulement en Tunisie, mais aussi dans de nombreux autres pays, ces taux restent subjectifs. Et de s'interroger que «s'ils étaient objectifs, comment explique-t-on les causes des révolutions et des soulèvements à une époque où les taux de croissance dépassaient les six ou parfois dix pour cent ?» Le Président de la République a insisté sur le fait que «les êtres humains ne sont pas des unités de comptage qu'on calcule à partir de facteurs et d'éléments déterminés par ceux qui veulent les asservir afin de perpétuer un système économique mondial injuste».