Madagascar: VIH/SIDA - Le dépistage positif en hausse à Antsirabe

Le nombre de personnes dépistées positives au VIH a connu une hausse à Antsirabe. Leur tranche d'âge est comprise entre 20 et 35 ans.

Le nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH a connu une hausse dans la ville d'Antsirabe. Si auparavant on obtient un résultat nul sur 100 tests de dépistage, ce n'est plus le cas depuis peu. De plus, on n'avait qu'un seul cas en deux ou trois mois. « Sur les 92 tests effectués en septembre, 4 ont été positifs. Les rapports sexuels non protégés figurent parmi les causes de cette recrudescence du nombre des séropositifs, la tranche d'âge concernée étant entre 20 et 35 ans », selon le médecin chef de ce CSBII, Dr Tolotsoa Rarimanga.

Performance. Mis à part son infrastructure moderne, le CSB II d'Ambalavato est également un Centre de surveillance biologique référent (CSBR) pouvant effectuer des prélèvements aux maladies à surveiller de près. Le Dr Tolotsoa Rarimanga a fait savoir que ce CSBR est le centre de prélèvement de la région Vakinankaratra en cas de présence de cas suspects de Monkey Poks. Plusieurs services sont disponibles auprès du CSB II d'Ambalavato: consultation externe, nutrition, vaccination, dentisterie, planification familiale, dépistage du VIH, maternité ainsi que le dépistage du cancer du col de l'utérus.