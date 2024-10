Ile Maurice: «Mon fils ne savait pas nager» pleure la mère d'Adarsh Jaglall

Choc et consternation chez la famille Jaglall après le drame qui l'a secouée. Ratish Jaglall, plus connu comme Adarsh, 18 ans, a péri noyé à la cascade Minissy à Telfair, Moka. L'étudiant au Polytechnics Mauritius à Ebène s'y était rendu avec un groupe d'amis. Le jeune homme habitant d'Epinay n'est pas remonté à la surface après s'être baigné dans le bassin. C'est un de ses amis qui a donné l'alerte.

La police de Moka a été mandée sur les lieux. L'ami d'Ardash a expliqué aux agents qu'ils avaient fait un pique-nique. Adarsh s'est noyé dans le bassin pendant qu'il nageait. Le Groupe d'intervention de la police mauricienne a été sollicité. Le corps sans vie du jeune homme a été repêché. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Prem Chamane, a attribué son décès à une asphyxie due à la noyade.

Le père d'Adarsh, inconsolable, relate que son fils lui avait dit dans un premier temps qu'il se rendait avec des amis à la montagne du Pouce. «Il était en congé ce jour-là. Il m'avait dit qu'il se rendait au Pouce mais après, il est parti à la cascade. J'ai ensuite appris qu'il s'était noyé», confie-t-il. Adarsh était l'aîné d'une fratrie de trois enfants. La mère d'Adarsh demande une enquête approfondie. «Mon fils ne savait pas nager. On a dû le pousser. Il n'aurait pas plongé pour nager. Il avait des blessures sur le corps», pleure la mère d'Adarsh Jaglall.

Dans un communiqué sur sa page Facebook, Polytechnics Mauritius a exprimé sa tristesse après avoir appris le décès tragique d'Adarsh Jaglall, étudiant en IT Cybersecurity.

«Ratish débordait de vie, un étudiant de haut calibre, apprécié de ses camarades qui ne souhaitaient qu'une chose : le voir grandir en tant qu'adulte indépendant afin qu'il puisse soutenir et élever ses frères et sœurs vers un avenir meilleur. Sa présence manquera profondément à ses camarades de classe, amis et membres du corps enseignant qui ont eu le privilège de le connaître. Nous ne pouvons imaginer la douleur et le chagrin ressentis par sa famille, ses amis et ses camarades, profondément affectés par cette perte déchirante. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses parents et à sa famille et les garderons dans nos prières», relate le communiqué.

Face à cette tragédie, l'institution encourage son personnel et sa communauté étudiante à se soutenir mutuellement. Polytechnics souligne qu'il est là et apportera son aide à tous ceux qui en auront besoin en ce moment difficile.