Madagascar: Orange Shop - Une plateforme de vente en ligne lancée par Orange Madagascar

Orange Madagascar veut révolutionner l'expérience d'achat et continue d'innover à travers de nouvelles solutions visant à améliorer l'expérience d'achat. Cette fois-ci, elle met en avant sa nouvelle plateforme de e-commerce, « Orange Shop ».

Commander des téléphones mobiles, des accessoires et des produits Internet depuis le site d'Orange Madagascar. Telle est la nouvelle solution présentée hier, lors d'une conférence de presse conduite par le directeur général d'Orange Madagascar, Frédéric Debord. Celui-ci a dévoilé cette boutique en ligne qui permet désormais aux clients et futurs clients d'acquérir des mobiles, des accessoires télécoms, ainsi que des produits Internet, à portée de clic via le site www.orange.mg. Avec cette nouvelle plateforme, Orange Madagascar fait un pas de plus dans le domaine de la digitalisation des services.

Selon ses promoteurs, « Orange Shop » se distingue par sa simplicité d'utilisation et par une sécurité renforcée lors des paiements. Les utilisateurs peuvent choisir de payer soit par carte bancaire, soit via Orange Money, la solution mobile money la plus utilisée à Madagascar. Ce service innovant répond ainsi à la demande croissante des consommateurs malgaches en matière de e-commerce, un marché en pleine expansion.

Selon Frédéric Debord, cette nouvelle initiative reflète la volonté de l'opérateur de se positionner comme un acteur clé du commerce en ligne à Madagascar. « Le e-commerce est un marché à fort potentiel à Madagascar. En tant qu'opérateur digital multi-service et innovant, Orange Madagascar offre un nouveau canal d'achat simple et pratique à ses clients avec Orange Shop », a-t-il précisé.

Flexibilité

L'un des atouts majeurs d'Orange Shop réside dans l'accès à des produits exclusifs, non disponibles dans les boutiques physiques. Ce privilège confère un avantage certain aux clients qui choisissent cette option en ligne. De plus, afin de répondre aux besoins de ses utilisateurs, Orange Madagascar a prévu deux modes de réception : le retrait en boutique et la livraison à domicile, actuellement disponible uniquement pour Antananarivo.

En lançant cette nouvelle boutique en ligne, Orange Madagascar martèle son engagement à améliorer la vie de ses clients tout en participant activement à la transformation digitale du pays. Grâce à Orange Shop, l'opérateur s'ouvre à de nouvelles opportunités sur le marché du e-commerce, en simplifiant davantage l'accès aux produits technologiques pour tous les Malgaches. Avec cette innovation, Orange Madagascar poursuit son développement dans le secteur des télécommunications et du digital, en misant sur l'amélioration de l'expérience utilisateur.