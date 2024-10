Madagascar: Rossy en concert au Kianjan'ny Kanto - Les produits de Gentlemen Farmers mis en lumière

Rossy ouvre une nouvelle page dans ses activités, mettant entre parenthèses sa carrière politique pour le moment. Il se lance en effet dans l'agriculture et l'élevage sur un domaine de 100 hectares situé à Mandriariaka et Antanimbary dans le district d'Ankazobe, à travers l'association Gentlemen Farmers.

Son objectif : exploiter et expérimenter les recherches des techniciens agricoles, se former et former les paysans aux alentours aux techniques et méthodes les plus efficaces. Ce projet travaille étroitement en collaboration avec des ingénieurs agronomes et des formateurs d'universités agricoles pour ce faire.

Mais il s'agit surtout de soutenir les agriculteurs et éleveurs dans leurs activités, pour les aider à atteindre de meilleurs rendements, une façon aussi de faire revenir les migrants qui fuient la campagne pour trouver du travail dans les villes, vers leurs activités de base. Les premières productions de Gentlemen Farmers seront présentées officiellement au public durant les trois jours de concert que Rossy organise au Kianjan'ny Kanto Mahamasina prochainement.

Sa carrière artistique demeure toujours d'actualité, en effet.

Ainsi les 25, 26 et 27 octobre prochains, ce haut lieu de culture sera le témoin des concerts de promotion du nouvel album du Tarika Rossy, « Iny Rossy e », qui est désormais disponible sur la plateforme Moozik. Mais à part le show quotidien durant ces trois jours de fête successifs, des stands seront aménagés pour présenter au public ces produits du terroir de Gentlemen Farmers, qui plus qu'une simple activité agricole revêt une dimension humaine à visée durable. Une belle façon de joindre l'utile à l'agréable.