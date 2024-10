Madagascar: Pénurie d'eau - Un Centre Opérationnel Rano au Stade Barea

Nette amélioration constatée par rapport à l'approvisionnement en eau à Antananarivo.

La grogne des Tananariviens semble avoir été apaisée depuis presque une semaine. Il n'y a plus de manifestation liée à la crise de l'eau au niveau des quartiers. Les nombreuses mesures mises en oeuvre par le gouvernement ont apparemment porté leurs fruits. La question a encore été discutée longuement durant le Conseil des ministres qui s'est tenu au Palais d'Iavoloha, mercredi dernier.

À l'occasion, le président Andry Rajoelina a ordonné aux ministres de lancer dans les plus brefs délais le projet de renforcement et d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable pour Tana et ses environs. Parmi les mesures à long terme figure la mise en place à Amoronankona, d'une station de traitement capable de produire 60 000m3 par jour.

Mardi dernier, le chef de l'État a effectué une descente sur le site d'implantation de cette infrastructure qui sera développée sur un terrain de 4 ha. D'après les informations, cette station de traitement d'eau s'inscrivant dans le cadre du projet Tana Water III financé par l'Union européenne, vise à résoudre définitivement le problème lors de la prochaine période d'étiage. Deux autres stations de traitement vont également être construites à Ambohitrimanjaka (40 000m3) et à Mandroseza (10 000m3).

1000m3

%

Le président a aussi donné une instruction relative à la mise en place d'un Centre Opérationnel Rano au Stade Barea Mahamasina. Ce centre aura pour principale mission de coordonner les opérations et de gérer efficacement la crise de l'eau dans la capitale. Parmi les mesures d'urgence figurent le renforcement de la distribution d'eau, la mobilisation des Forces de défense et sécurité pour sécuriser les interventions et prévenir d'éventuels risques d'incident et/ou de débordement.

Elle consiste en la mobilisation de 150 personnes par jour issues des ministères et partenaires pour appuyer les opérations et renforcer les interventions, la mobilisation de fournitures et équipements, ainsi que la participation active des membres du gouvernement. Actuellement, 25 camions citernes sont ralliés pour approvisionner les 150 bonbonnes installées à travers Antananarivo. Ces mesures ont permis d'augmenter le volume d'eau livré chaque jour, qui est passé à 1000m3 contre 200m3 auparavant.