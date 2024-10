Madagascar: Chasse au Trésor by SEED - 1 500 euros pour les trois gagnants du jeu

Un jeu concours dénommé la « Chasse au Trésor by SEED », a été organisé par le consortium People Power Inclusion et le Centre d'Excellence en Entrepreneuriat (CEENTRE) pour une semaine sur les réseaux sociaux, et ce, dans le cadre du projet SEED -INCUBOOST financé par l'Union Européenne.

« Près de 5 000 jeunes représentant les onze villes où sont implantées les 20 Structures d'Appui en Entrepreneuriat accompagnées par ce projet, ont participé à ce jeu en résolvant des énigmes et en cherchant des indices qui les ont permis de trouver une série de code à 20 caractères. Il s'agit d'un événement qui s'est déroulé sur la page Facebook « Parcours du startupper » pendant une semaine.

Pour pouvoir gagner à ce jeu, les « chasseurs » ont été redirigés vers ces 20 structures d'appui en entrepreneuriat afin qu'ils puissent répondre aux questions posées par les organisateurs », a expliqué Rakotomanana Riveltd, le directeur exécutif du CEENTRE lors de la remise des lots aux trois gagnants de ce jeu « Chasse au Trésor by SEED » dans les locaux de l'ISCAM hier. Ces personnes ayant trouvé les codes ont ainsi obtenu une somme de 1 500 euros, soit 500 euros chacune.

Choisir une carrière

Pour la catégorie Antananarivo, Randrianjafy Tsiarotsirinala Gabrielle a obtenu le lot tandis que Ratsimiebo Rojo Kenny venant de Toamasina a été sélectionné pour la catégorie Région. En revanche, Randrianantoanina Ny Aina a gagné le même lot pour la catégorie Coup de Coeur. « Notre objectif est de sensibiliser les jeunes à choisir une carrière la création d'entreprise », a-t-il poursuivi.

Parlant du projet SEED, « c'est un projet d'appui à l'écosystème d'incubation et d'accompagnement des entrepreneurs en leur rendant accessible les services pour l'entrepreneuriat », a fait savoir Jonathan Rahamefy Rabesahala, le responsable de communication du projet. Grâce à ces lots, Gabrielle envisage de se lancer dans le prêt-à-porter, tandis que Kenny prévoit de monter une ferme d'élevage de poulet gasy. Et enfin, Ny Aina, quant à lui, il s'intéresse à développer son entreprise startup qui commercialise des articles ménagers. À la fin de cette cérémonie de remise des lots, les organisateurs ont déjà lancé la 2e édition de la « Chasse au Trésor by SEED ».