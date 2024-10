Tunisie: Le président de la République reçoit le chef du gouvernement

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, jeudi, au Palais de Carthage, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri.

L'entrevue a porté sur un projet de « texte » conférant le statut de collectivité locale aux conseils locaux et régionaux issus des conseils des districts, dont le conseil national des régions et des districts.

Il s'agit bel et bien d'un texte qui s'aligne sur la lettre et l'esprit de la Constitution de 2022, précise un communiqué.

Lors de cette réunion, le chef de l'Etat a tenu à rappeler que « l'implosion » révolutionnaire qui s'est produite le 17 décembre 2010 en Tunisie a été initialement enclenchée dans les régions de l'intérieur, soulignant qu'il est grand temps d'instaurer un nouvel ordre juridique en symbiose avec la Constitution et le processus révolutionnaire.

C'est dans cet esprit, a-t-il expliqué, que le conseil national des régions et des districts a été mis sur pied pour épauler l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) dans l'exercice de sa mission d'exprimer pleinement la volonté du peuple et de concrétiser les revendications légitimes des citoyens.

Sur un autre plan, le président Saïed, a mis l'accent sur l'impératif d'écourter les délais impartis à la réalisation de nombre de projets bloqués ou sciemment entravés malgré le déblocage des fonds nécessaires à cet effet.

Nombre de ces projets, a-t-il dit, sont restés non exécutés ou dont la mise en oeuvre a été largement estompée pour une raison ou une autre à l'heure où la collectivité nationale assume un lourd fardeau en raison des taux exorbitants des prêts signés par le pays.

Dans le même ordre d'idées, le président de la République a saisi l'occasion pour passer en revue nombre de mégaprojets, à l'instar de la création d'un réseau ferroviaire reliant le Nord au Sud du pays ainsi que l'acquisition d'une nouvelle flotte de bus dans les plus brefs délais afin d'alléger le calvaire logistique dont endurent les citoyens.

Sur un autre plan, le président de la République a passé en revue avec le chef du gouvernement l'action du gouvernement, mettant l'accent à ce propos sur la nécessité d'élaborer de nouvelles législations qui font table rase des lois devenues obsolètes et caduques.

Il nous importe de rappeler avec force que le peuple Tunisien exige plus que jamais que les délais soient au plus vite écourtés, a fait savoir le président Saïed, soulignant que la Tunisie mène une course effrénée contre le temps.

Le temps presse, a-t-il dit. Et il est de notre devoir de passer à l'action et d'œuvrer scrupuleusement à concrétiser au plus vite les revendications et les aspirations des Tunisiens, a-t-il encore martelé.