Washington. Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par M. Felix Fischer, a séjourné à Nouakchott du 3 au 16 octobre 2024, pour tenir des discussions portant sur la troisième revue du programme de la Mauritanie que le FMI appuie au titre du MEDC et de la FEC et la deuxième revue du programme au titre de la FRD, et conduire les consultations au titre de l'article IV pour le compte de l'année 2024.

À l'issue de la mission, M. Fischer a fait la déclaration suivante :

« L'économie mauritanienne devrait connaître un certain ralentissement en 2024 avec un taux de croissance de 4,6% (contre 6,5% pour cent en 2023) reflétant le ralentissement du secteur extractif. Le taux de croissance économique en 2025 devrait marquer la même tendance à 4.2 pour cent, reflétant un ralentissement du secteur minier, modéré par le démarrage anticipé du projet GTA. A moyen terme, les perspectives de croissance sont sujettes à des risques significatifs, notamment une escalade des tensions géopolitiques dans la région, les retards additionnels dans le démarrage de l'exploitation du projet gazier Greater Tortue Ahmeyim, et l'occurrence des chocs météorologiques.

« L'ancrage de la politique budgétaire au solde primaire non extractif réduirait l'impact des fluctuations des prix des matières premières sur l'économie et maintiendrait la soutenabilité de la dette. Après un resserrement depuis 2022, les conditions sont favorables pour un assouplissement de la politique monétaire. La mission encourage les reformes en cours visant le développement et la stabilité du secteur financier, ce qui devrait renforcer à terme sa contribution au développement économique. L'adoption du nouveau code des investissements dans les délais devrait assurer des règles de jeu équitables pour tous les acteurs économiques et favoriser une croissance inclusive tirée par le secteur privé.

« La mission du FMI est parvenu à un accord ad referendum avec les autorités mauritaniennes sur les engagements du pays qui permettraient la conclusion de la troisième revue au titre de l'accord mixte MEDC/FEC et de la deuxième revue au titre de la FRD. A la suite de la conclusion de la revue par le conseil d'administration du FMI, la Mauritanie recevra un décaissement de 6,44 millions de DTS (environ 8,6 millions de dollars) au titre du MEDC/FEC et un décaissement de 29.72 millions de DTS (environ 39,7 millions de dollars) au titre de la FRD, portant ainsi le montant cumulé de décaissements au titre du MEDC/FEC et de la FRD à 89,66 millions de DTS (soit environ 119,7 millions de dollars).

« Les performances au titre du programme sont robustes -- tous les objectifs quantitatifs pour fin juin 2024 ont été atteints. La consolidation budgétaire se poursuit, en vue de converger à moyen terme vers l'ancre budgétaire (défini par le déficit primaire non extractif) de 3.5 pour cent du PIB. Capitalisant sur le potentiel fiscal substantiel de la Mauritanie, l'amélioration de la mobilisation des recettes intérieures, contribuera à créer des espaces budgétaires pour faire face aux besoins importants de développement de la Mauritanie [tout en préservant la crédibilité du cadre budgétaire à moyen terme.

« Le programme de réformes structurelles, intégrant les considérations climatiques, avance positivement. La mission a noté les progrès réalisés dans la finalisation des projets de loi portant sur les entreprises publiques, la déclaration du patrimoine, et les conflits d'intérêt, et encourage les autorités à finaliser ces réformes importantes en ligne avec le Plan d'Action du Gouvernement en matière de gouvernance.

« L'équipe a rencontré son Excellence le Président de l'Assemblée nationale Mohamed

M. Ould Megett, Son Excellence le Premier Ministre M. Moctar Ould Djay, le Gouverneur de la Banque Centrale M. Mohamed Lemine Dhehby, le Ministre de l'Économie et des Finances M. Sid'Ahmed Bouh, et le Ministre délégué, chargé du Budget M. Codioro N'Guenor. Elle a tenu également des réunions avec le Ministre de la Justice, le Ministre de l'Energie et du Pétrole, le Ministre des Mines et de l'Industrie, la Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, la Ministre de l'Environnement et du Développement durable, des hauts fonctionnaires de l'administration mauritanienne, la société civile, l'association des banques et les autres représentants du secteur privé, et les partenaires de développement.

« L'équipe du FMI tient à remercier les autorités mauritaniennes et les diverses parties prenantes pour leur accueil chaleureux, l'excellente coopération et pour les échanges fructueux»