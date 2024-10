Togo: Solennité à la hauteur de la qualité de la formation !

En grande pompe, l'année académique 2024-2025 est lancée à l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires). Ce fut, ce Mardi 15 Octobre 2024 au cours d'une cérémonie solennelle à l'Amphi de son campus d'Agoè Minamadou, qui a connu la présence effective du personnel de l'administration, du corps enseignant, des apprenants ainsi que des universitaires et partenaires universitaires et financiers et bien d'autres.

A travers cet évènement qui vient exposer la grandeur et la hauteur de la qualité de la formation dans cet temple privé du savoir qui regroupe des étudiants de 35 nationalités africaines différentes, il a été une nouvelle fois fait constater une certaine évolution de l'environnement estudiantin, avec des mutations profondes dans l'enseignement supérieur privé, et l'envie de créativité et de défis à relever que s'impose l'ESA. Ceci pour le grand bonheur des étudiants. Thème principal de cette rentrée académique, « Enjeux et Opportunités du Changement climatique ». Ce thème a fait l'objet de la conférence inaugurale de cette rentrée académique.

D'après les explications du fondateur de l'ESA, Dr Charles BIRREGAH, « la rentrée est placée sur l'innovation liée au métier des changements climatiques. Et le professeur Kokou qui était le Directeur de la Recherche était là pour nous éclaircir sur toutes ces opportunités dont on parle aujourd'hui sur les métiers liés au changement climatique. Nous allons en profiter pour former nos étudiants dans le domaine pour les aider à embrasser de nouvelles filières ; ces filières innovantes qui débouchent sur du travail mais qui sont méconnues.

%

Parce que nous voulons toujours que nos étudiants fassent des filières qui débouchent sur des métiers avec beaucoup d'opportunités, des opportunités au niveau national, régional et international. Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée parce que ça n'a pas été évident qu'ESA puisse ouvrir l'année scolaire cette année. Nous invitons les autres étudiants qui sont à la maison à nous rejoindre ». Cette invitation est également adressée aux parents. « Confiez-nous vos enfants. ESA est la meilleure école en termes de qualité aussi bien au Togo que dans la CEDEAO.

Vous n'avez plus besoin aujourd'hui d'envoyer vos enfants en France, au Canada ou aux Etats Unis où ils vont mourir. Aujourd'hui Alexandre est décédé. Où les enfants vont souffrir avec des problèmes de logements, de finance. Confiez-nous vos enfants. L'excellence est à ESA, et vos enfants vont réussir. Nous nous battons pour eux car ce sont aussi nos enfants.

Et nous pensons que la formation que nous leurs donnons ici vont leur permettre de saisir les meilleures opportunités en matière d'emploi et surtout en matière de création d'entreprise, parce que ici le nom ESA c'est de former les hommes et les femmes d'affaires. C'est ça notre vision, dans tous les métiers y compris les métiers techniques que tertiaires. Que tous les jeunes du Togo et de la sous-région viennent, on peut réussir tout en étant au Togo, et après aller en vacances en Europe, aux Etats-Unis. N'envoyez pas vos enfants dans des aventures dangereuses, dans l'inconnu ».

Une conférence inaugurale qui pourrait déboucher sur des filières d'avenir...

Des mots du président du Conseil scientifique de l'ESA, Prof Octave Nicoué Broohm, « le thème porte sur les "enjeux et opportunités liés au changement climatique". A l'ESA, nous sommes dans l'anticipation constante. Il s'agit d'offrir à la jeunesse togolaise et africaine, des offres de formation qui ont un potentiel d'employabilité très fort. Et dans ces domaines de changement climatique, le conférencier a eu à coeur de montrer tout le potentiel de métiers qui sont en lien avec ce domaine et qui correspond à des besoins réels de notre société.

Des formations dans le domaine de l'enseignement supérieur doivent connaitre une dynamique des offres de formation qui ne sont pas statiques, qui connaissent une dynamique qui permettent d'embrasser les préoccupations du pays ». A la suite de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, le conférencier a apporté des précisions. « Concernant la conférence inaugurale, il y a beaucoup de choses que nous avons soulignées.

Notamment en termes d'opportunités sur lesquelles nous allons travailler pour aller vers des filières, des offres de formation, il y a bien sûr les énergies renouvelables, pour diminuer notre émission de gaz à effets de serre, l'agriculture durable, l'agro-écologie, la gestion environnementale, les questions d'érosion côtière, la fiscalité en matière d'environnement, tout ce qui est transition écologique. Voilà des opportunités sur lesquelles nous allons réfléchir et voir quelles sont les filières qu'on peut dégager.

Dégager des filières c'est une très bonne chose, monter les curricula c'est une chose aussi, mais trouver les gens compétents sur place pour pouvoir donner ces formations, c'est des questions sur lesquelles nous allons revenir et voir dans quelle mesure mettre ces offres de formation en marche à ESA », a-t-il indiqué. Il faudra dès lors, de par ces réactions comprendre que de nouvelles filières pourront voir le jour dans un futur proche à l'ESA qui en compte déjà bien de filières, soit 33 dont 22 diplômes (10 Masters et 12 Licences) sont accrédités par le CAMES.

En termes de principes, c'est le Prof Broohm qui en fixe pour le compte de cette année académique. « Bien sûr sur la question de la qualité avec laquelle il ne faut pas déroger, il n'y a pas d'exception possible, la question d'éthique dans le métier d'enseignant notamment les problèmes liés au plagiat, à l'intelligence artificielle qui doivent faciliter certes la facilité de la connaissance mais non la paresse, l'absence d'effort pour acquérir de réelles compétences. Ce sont des choses que nous avons mis emphase », a-t-il dit.

Et enfin, Dr BIRREGAH y est allé par un message clair aux étudiants : « je leur dis de bien travailler, de fuir les passions de la jeunesse, l'alcool, la drogue, la maitrise de soi sur le plan sexuel, de donner le meilleur et je ferai d'eux les meilleurs de génération, d'étudier, d'être assidu à l'école ».

L'année académique ainsi lancée, on ne peut que souhaiter une bonne année académique à toutes et à tous.