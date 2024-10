Ile Maurice: La TVA enlevée sur les produits de base annonce Michaël Sik Yuen

L'Alliance du Changement, représentée par Michaël Sik Yuen, Richard Duval et Ajay Gunness, a réuni ses partisans à Résidence Malherbes mercredi soir. Lors de son discours, le député travailliste est revenu sur la hausse du coût de la vie, exprimant l'espoir qu'avec le changement, la roupie regagnera sa valeur et le pouvoir d'achat sera rétabli. Il a promis que certains produits de première nécessité seraient exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ce qui, selon lui, «soulagera beaucoup de personnes». Il a également évoqué un projet visant à importer des médicaments par différentes compagnies, avec l'objectif de rendre ces produits plus accessibles à tous. «Nous augmenterons progressivement les pensions, de sorte qu'à la fin de notre mandat, vous percevrez environ Rs 22 000», a-t-il ajouté.

Richard Duval, pour sa part, a appelé les habitants à placer leur confiance dans cette alliance. «Nous ne pouvons pas être gouvernés par un gouvernement qui met en péril l'avenir du pays. Nous vous promettons que, une fois élus, nous resterons à l'écoute et présents sur le terrain.» Ajay Gunness, quant à lui, a promis de mener des enquêtes sur plusieurs affaires, notamment l'assassinat de Soopramanien Kistnen et le dossier Angus Road. «Nous n'agirons pas par esprit de vengeance, loin de là, mais nous voulons faire toute la lumière sur ces affaires.» Il n'a pas manqué de critiquer son ancien colistier, Steven Obeegadoo, pour avoir «détruit des maisons de squatteurs en pleine pandémie de Covid-19».

%

Mireille Martin, également présente, a exhorté les électeurs à ne pas abandonner les trois candidats du Changement, rappelant qu'avant les élections de 2014, la population vivait mieux que ces dix dernières années. Jasmine Toulouse était aussi sur place et a apporté son soutien à l'Alliance du Changement. «Le 10 novembre, il faut voter massivement et d'une seule voix. Nous devons penser à l'avenir de nos enfants et éviter qu'ils ne tombent dans le fléau de la drogue.»

À noter que l'Alliance du Changement donne rendez-vous à ses sympathisants le 22 octobre à Garden Village à 10h30 pour un défilé, avant de se rendre au centre communautaire de Camp-Caval pour le Nomination Day.