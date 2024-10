Burkina Faso: 17e édition du SIAO - Des dispositions pour un salon sécurisé

A une semaine de l'ouverture de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) 2024, le comité national d'organisation a fait le point des préparatifs à la presse, le jeudi 17 octobre 2024, à Ouagadougou.

La 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) se tiendra du 25 octobre au 3 novembre prochain dans la capitale burkinabè sur le thème

« Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ». A jour-J -7 de cette biennal de l'artisanat africain, le Comité national d'organisation (CNO) a animé une conférence de presse pour dresser le bilan des préparatifs. C'était dans la matinée, du jeudi 17 octobre 2024, à Ouagadougou. Selon le vice-président du comité national d'organisation du SIAO 2024, Oumarou Barro, par ailleurs secrétaire général du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, ils enregistrent à ce jour l'inscription de plus d'une trentaine d'acheteurs et visiteurs professionnels en provenance de 17 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie.

« Quant aux exposants, nous avons enregistré plus de 2000 exposants répartis dans les pavillons climatisés et ventilés. Et plus de 80% des stands ont déjà été réservés sur les 700 prévus », a-t-il signifié. Ces exposants viennent notamment de 22 pays à savoir l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la République du Congo, l'Inde, l'Iran, l'Italie, le Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, la Guinée Conakry, le Niger, la République démocratique du Congo, le Nigéria, le Pakistan, la Russie, le Sénégal, le Togo, la Tunisie et le Burkina Faso.

Aussi, M. Barro a signifié que plus d'une trentaine de médias nationaux et internationaux sont déjà inscrits sur les 50 prévus pour la couverture médiatique du Salon, avec 350 000 visiteurs grand public attendus à ce biennal de l'artisanat africain. Par ailleurs, le vice-président du CNO a renseigné que plusieurs partenaires, annonceurs et sponsors ont associé leur image et leur marque à ce SIAO 2024. « En ce qui concerne le volet sécuritaire, je puis vous rassurer que toutes les dispositions sont prises par nos vaillantes Forces de défense et de sécurité pour la tenue du Salon en toute quiétude », a-t-il dit.

Un espace dédié à l'AES

A l'occasion de ce deuxième rendez-vous du CNO du SIAO 2024 avec la presse, Oumarou Barro a rappelé les innovations entreprises. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation de la plateforme digitale e-SIAO pour les réservations, paiement et attribution des stands, tickets et badges en ligne et la création d'un espace dénommé « Village de l'AES » dédié aux pays invités spéciaux, le Mali et le Niger. « Pour la présente édition, les Républiques sœurs du Mali et du Niger ont été choisies pour être les pays invités spéciaux dans l'optique de mettre en exergue les riches patrimoines artisanale, touristique et culturelle de notre espace communautaire qu'est l'AES « l'Alliance des États du Sahel », a appuyé M. Barro.

A cela s'ajoutent la réalisation d'ateliers pour une meilleure vulgarisation des métiers de l'artisanat, l'animation des espaces de jeux pour enfants dénommé « SIAO KIDS » à travers l'introduction d'ateliers de création et de jeux de découvertes des métiers de l'artisanat dans l'optique de susciter des vocations auprès des jeunes, un cross populaire, la nuit des partenaires et aussi des excursions touristiques. Quelles sont les dispositions prises pour éviter les longues files d'attentes à l'entrée du SIAO 2024 ? La situation sécuritaire du pays a-t-elle impacté l'organisation de cette édition ? Qu'est-ce qui est fait sur le plan sécuritaire pour un bon déroulement du Salon ?

Un engouement autour du SIAO 2024

A ces préoccupations des journalistes, le vice-président du CNO a rassuré que tout est mis en place sur le volet sécuritaire pour assurer la réussite de l'édition 2024.

« Nous avons pris à bras le corps cette préoccupation et au sein du comité, nous avons une commission spéciale dédiée au volet sécuritaire. Et tout est mis en oeuvre pour que tous (exposants, acheteurs, grand public...) puissent vaquer à leurs occupations sans problème. Et je puis vous rassurer qu'il n'y ait pas de problème sur ce volet », a-t-il affirmé. En termes d'innovations, il a fait savoir qu'en plus du guichet physique sur le site du SIAO pour l'acquisition des tickets d'entrée, existe la plateforme e-SIAO sur laquelle l'on peut également en acheter.

« Notre partenaire Orange mettra des boxes de vente de tickets un peu partout dans la ville. Aussi, les tickets seront vendus dans des alimentations sur lesquelles nous allons communiquer bientôt », a ajouté la directrice générale du SIAO, Mariam Traoré. Tout en assurant que le comité n'a pas rencontré une difficulté qui puisse entacher l'organisation du SIAO, M. Barro a invité le public à acquérir les tickets à l'avance afin d'éviter les longues attentes. Pour sa part, la présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat, Germaine Compaoré, a confié qu'à leur niveau, il y a un réel engouement autour du Salon. Elle a mentionné qu'il reste toujours une possibilité pour les artisans au niveau national ou international de s'inscrire pour participer à cette édition.

« Nous avons même enregistré de nouveaux pays pour leur première participation au SIAO », a-t-elle dit. Et d'ajouter « c'est une édition pas comme les autres et nous ne doutons pas de notre vaillant peuple résilient qui a donné la preuve lors des éditions passées que la réalité est tout autre que ce que l'on voit ou dit du Burkina ailleurs. L'affluence constatée en 2023 nous rassure que 2024 sera encore meilleure », s'est convaincue Mme Compaoré.