Sénégal: Rumeurs sur la diminution du montant de la bourse - Les assurances de la Direction des Bourses

La Direction des Bourses a démenti la rumeur de plus en plus insistante de la diminution du montant de la bourse des étudiants. « Depuis un certain temps, une information devenue virale est distillée dans les réseaux sociaux arguant une diminution du montant de la bourse d'une part et, d'autre part, une absence totale de son paiement pour certains étudiants et ce, depuis 1 an.

A ce propos, la Direction des Bourses tient à préciser que ces informations sont complètement fausses et dénuées de tout fondement », lit-on dans un communiqué rendu public hier, jeudi 17 octobre. La même source ajoute : « La Direction des Bourses informe que les noms des étudiants inscrits avant le traitement des listes envoyées par leur université respective sont effectivement dans les états en cours de paiement. La vérification desdits états peut se faire aussi bien à la Direction des Bourses ou sur la plateforme dédiée www.directiondesbourses.sn.

En revanche, « une transmission tardive de listes d'étudiants inscrits n'est prise en charge que dans le prochain traitement des états ».

A en croire la Direction des Bourses, elle n'a « aucune responsabilité sur les retards de transmission de listes d'étudiants inscrits, qui émanent des universités, encore moins sur les inscriptions tardives ». « Tout étudiant ayant droit à la bourse, qui s'inscrit à temps et figurant sur la liste que sa scolarité envoie à la Direction des Bourses avant les délais requis conformes au chronogramme de paiement, verra son nom dans les états de paiement actuels », rapporte le communiqué.

Selon la Direction des Bourses, « au regard de ce qui précède, le cas d'un étudiant resté un an sans bourse est possible si, celui-ci ne s'est pas acquitté de ses obligations préalables d'inscription dans son université sauf pour les étudiants qui bénéficient d'un renouvellement automatique au début de l'année pour les besoins du paiement de décembre ».

Elle précise ainsi que « la vérité est que le paiement est progressif pour ce mois-ci, eu égard au montant global des paiements des bourses très élevé dans un contexte très particulier de fin de gestion des budgets ». Allant plus loin, elle signale que « cette hausse du montant global de l'enveloppe des bourses est due au retard des inscriptions dans les universités ». « C'est pourquoi, beaucoup d'étudiants percevront ce mois-ci un rappel depuis octobre 2023 jusqu'au mois de septembre 2024 », nous dit-on.