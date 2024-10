Sénégal: Campagne électorale pour les législatives anticipées - Le CNRA fixe les conditions d'organisation du temps d'antenne

Le président du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) a tenu hier, jeudi 17 octobre, une réunion d'échanges sur les conditions d'organisation du temps d'antenne dans les médias publics avec les mandataires de 41 listes retenues pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain, en présence du Dg de la Radiotélévision sénégalaise (Rts), Pape Alé Niang. Aux termes des échanges, il a été retenu trois (03) minutes par jour pour chaque liste et l'enregistrement des premières déclarations des candidats se fera exclusivement dans les studios de la RTS à partir du jeudi 24 octobre.

On en sait un peu plus sur les conditions d'organisation du temps d'antenne qui sera accordé aux différentes listes de candidats aux élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Chacune des 41 listes retenues pour ces élections législatives anticipées aura droit à trois (03) minutes par jour pour convaincre les Sénégalais. En effet, convoqués par le nouveau président du Cnra, le doyen Mamadou Oumar Ndiaye hier, jeudi 17 octobre en réunion d'échanges sur les modalités de production et de diffusion des émissions de propagande électorale dans les médias publics, avec le nouveau Dg de la Radiotélévision sénégalaise (Rts), Pape Alé Niang, les mandataires des 41 listes ont largement approuvé ces 3 minutes.

C'est la coalition Farlu qui va ouvrir le bal du premier passage à la RTS, lequel sera clôturé par la Coalition « Sopi Sénégal ». S'agissant de la liste du parti au pouvoir, Pastef, elle vient à la 20ème position tandis que la Coalition Diam ak njarin conduite par l'ancien Premier ministre, Amadou Ba, est à la 17e. La coalition Samm sa kaadu, avec comme tête de liste l'actuel maire de Dakar, Barthélémy Toye Dias est 25e et passera avant la coalition Takku wallu Sénégal (TWS) dirigée par l'ancien président Macky Sall qui est à la 37e position. Lors de ces échanges, le président de la Cnra, se basant sur la décision de son prédécesseur lors des législatives de 2017 où on avait 47 listes, avait proposé deux (02) minutes avant de valider la contreproposition des mandataires.

%

Outre la durée des éléments de campagne électorale, cette rencontre a également permis de déterminer les conditions de productions des dits éléments. Ainsi, il a été retenu que l'enregistrement des premières déclarations des candidats se fera exclusivement dans les studios de la RTS à partir du jeudi 24 octobre, avec une première diffusion prévue le 27 octobre. Prenant la parole, le doyen Mamadou Oumar Ndiaye rappelant les règlements et modalités à respecter, a également insisté sur le fait que seuls les candidats inscrits sur les listes sont concernés par ce temps d'antenne. Par ailleurs, il s'est engagé à envoyer aux différents mandataires par voie électronique un tableau de diffusion, pour dit-il, assurer la transparence et l'organisation.

De son côté, le Directeur général de la RTS a réaffirmé l'engagement de l'organe public non seulement à respecter les modalités convenues mais aussi à assurer une couverture optimale des listes. Sous ce rapport, il a invité les 41 mandataires à une nouvelle réunion le lundi 21 octobre prochain pour, dit-il, renforcer la coordination et améliorer l'organisation et la communication entre les différentes parties prenantes de ces élections.

Lors des dernières élections législatives du 31 juillet 2022, c'est le président Macky Sall qui avait fixé ce temps d'antenne à la radio et à la télévision publiques des candidats aux législatives à cinq minutes par jour et par liste du dimanche 10 juillet 2022 à zéro heure au vendredi 29 juillet 2022 à minuit. En 2017, lors des législatives du 30 juillet, les 47 listes et coalitions de partis en lice avaient bénéficié chacune d'un temps d'antenne de deux minutes, arrêté par l'ancien président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), Babacar Touré, en accord avec les représentants des 47 listes et coalitions de partis présents à une rencontre avec le président de l'organe de régulation.