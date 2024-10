Ile Maurice: Kushal Lobine - «Après les élections, vous ne vivrez plus dans la peur

Les candidats de l'Alliance du Changement à la circonscription N°15 (La Caverne - Phoenix), Patrick Assirvaden, Khushal Lobine, et Fawzi Allymun, se montrent particulièrement actifs sur le terrain. Chaque jour, ils sillonnent les quartiers, faisant du porte-à-porte en journée avant d'animer des réunions nocturnes, mobilisant ainsi les habitants autour de leur programme électoral.

Hier, les candidats ont fait leur tournée dans les rues de Belle-Terre, où ils ont frappé aux portes des maisons une par une, échangeant directement avec les habitants sur leurs préoccupations et leurs attentes. Le contact humain est au coeur de leur stratégie. Plus tôt dans la journée, ils s'étaient rendus au Valentina Mall, où ils ont distribué des tracts et discuté avec des jeunes, notamment au sujet des problématiques qui les touchent. Nadeem, un jeune étudiant, a particulièrement apprécié les explications des candidats. «Les jeunes de la région manquent d'activités et d'infrastructures pour s'épanouir» a-t-il partagé. Comme lui, beaucoup de jeunes expriment leur frustration face à la difficulté de trouver un emploi, même après avoir obtenu des diplômes. «On se sent un peu oubliés.

On a l'impression de faire des études pour rien» ajoute un autre jeune rencontré au centre commercial. Du côté des résidents, les plaintes fusent également. Les habitants confient aux candidats les multiples difficultés qu'ils rencontrent au quotidien : problèmes d'eau, insécurité grandissante, et surtout, la vie chère. «Les prix des produits de base augmentent, mais nos salaires ne suivent pas,» raconte un père de famille.

%

Face à ces constats, les candidats se veulent rassurants. «Nous avons un plan pour améliorer votre quotidien,» leur a dit Patrick Assirvaden lors d'une discussion. Khushal Lobine a renchéri : «Après les élections, vous ne vivrez plus dans la peur et vous aurez les moyens d'acheter ce dont vous avez besoin, sans compter.» Ils promettent un changement radical, misant sur une politique axée sur le bien-être social et la sécurité économique des habitants. Cette campagne de proximité, disent les candidats, vise à redonner espoir aux citoyens, en leur offrant une vision claire d'un futur plus stable et prospère.