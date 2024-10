Cote d'Ivoire: Grave accident de la circulation sur l'axe Yopougon-Songon - 5 morts et 11 blessés

Un tragique accident de la circulation est survenu ce jeudi 17 octobre 2024 aux environs de 18 heures, sur l'axe Yopougon-Songon, à hauteur du carrefour SAPH au PK 15. Cet incident a impliqué un véhicule de transport en commun de type "Massa" et un camion de marque SINOTRUK. Le bilan est lourd : cinq personnes ont perdu la vie et onze autres ont été blessées, dont deux dans un état critique. Ces derniers ont été immédiatement pris en charge par les services de secours et conduits au CHU de Yopougon pour des soins intensifs.

Ce drame intervient alors que le Comité National de Sécurité (CNS) venait de saluer les efforts du gouvernement dans la lutte contre l'incivisme routier, avec une réduction de plus de 30 % du nombre de tués sur les routes ivoiriennes. Malgré ces avancées, ce nouveau drame vient rappeler l'urgence de poursuivre les réformes et les actions de sensibilisation.

Le Ministre des Transports a exprimé les condoléances les plus sincères du gouvernement aux familles endeuillées et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, il a instruit les équipes compétentes du Bureau Enquête Analyse Accident (BEAA) de se rendre sur les lieux pour déterminer les causes exactes de cette tragédie.

Rappelant à tous les usagers de la route l'importance du respect des règles de sécurité, le Ministre a souligné que toute personne se rendant coupable d'incivisme routier s'expose aux sanctions prévues par la loi. Il a réitéré l'engagement du gouvernement à renforcer la lutte contre l'incivisme routier, conformément à la stratégie nationale de sécurité routière adoptée en juillet 2021.

Cet accident est un triste rappel de la nécessité de redoubler de vigilance et de respect des règles de circulation pour éviter de nouvelles pertes humaines sur les routes ivoiriennes.