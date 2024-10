Maroc: Tiflet - Les enfants autistes au coeur des préoccupations de l'INDH

Tiflet — La prise en charge des enfants autistes constitue un axe important de l'action de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans la région de Khemisset pour garantir un environnement solidaire et inclusif propice à l'intégration effective de ces enfants dans la société.

Inauguré dans le cadre du programme de l'INDH, le Centre socio-éducatif dédié aux enfants autistes de Tiflet est une structure intégrée grâce à ses services sociaux, éducatifs et sanitaires destinés à ces enfants ayant besoin d'un accompagnement familial et éducatif particulier.

Le centre s'efforce d'impliquer les familles dans le processus de réhabilitation de leurs enfants en leur proposant des séances d'orientation et de conseil qui les aident à comprendre la nature de l'autisme et les moyens de s'occuper efficacement de leurs enfants, ainsi que des ateliers de sensibilisation et de formation pour les tuteurs dans le but de sensibiliser à l'importance de l'intégration des enfants autistes dans la vie publique.

Dans une déclaration à la MAP, Moulay Hafid El Kamoun, chef de la division de l'action sociale à la préfecture de Khmisset, a indiqué que dans le cadre de la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure les catégories vulnérables et les enfants autistes, l'INDH a construit et équipé un centre d'autisme d'une capacité d'accueil de 120 personnes afin de renforcer les infrastructures sanitaires et éducatives et d'alléger la charge des familles.

Ce Centre accorde une importance particulière à l'amélioration de la qualité de vie de cette catégorie de la société en offrant différents services tels que la psychomotricité, des séances d'éducation spécialisée, un soutien psychologique et des ateliers d'artisanat, a-t-il indiqué, notant que le Centre comprend des installations sanitaires et des salles pour l'ergothérapie, l'orthophonie, la psychomotricité, la musique, les médias, l'assistance sociale et les sports.

Pour sa part, le président de l'association Amal pour enfants autistes à Tiflet, Abdelali Boutahri, a indiqué que cette structure permet aux bénéficiaires d'accéder gratuitement à un ensemble de services éducatifs et sociaux.

Des réunions de formation sont organisées pour présenter les problèmes dont souffrent enfants autistes, ainsi que les soins de santé et les programmes éducatifs qui leur sont offerts.