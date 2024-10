Maroc: INDH/Settat - Des efforts soutenus en faveur de l'émancipation de la femme rurale

L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) déploie des efforts soutenus au niveau de la province de Settat pour améliorer la situation des femmes en général et des femmes rurales en particulier, dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité qui s'inscrit dans la troisième phase de l'INDH.

Cette démarche a été renforcée par la mise en place de nouveaux programmes visant cette catégorie, notamment le 4ème programme relatif à l'impulsion du capital humain des générations montantes, accordant une attention particulière à la santé maternelle et infantile en milieu rural, à travers le financement de projets dédiés aux femmes rurales.

La célébration de la Journée mondiale des femmes rurales, le 15 octobre de chaque année, est une occasion de mettre en lumière les efforts de l'INDH pour soutenir et renforcer la place des femmes rurales au sein de la société.

Dans ce sens, l'INDH oeuvre à l'amélioration des conditions de vie de ces femmes en mettant en place diverses initiatives, notamment en matière de santé maternelle et infantile, tels que la création de maisons de maternité, qui ont considérablement réduit la mortalité des mères à l'accouchement lors de l'accouchement et celle des nouveau-nés.

En collaboration avec ses partenaires, l'INDH a également procédé à la construction et l'équipement des Maisons de l'Etudiante, offrant des espaces propices à l'amélioration des conditions de scolarisation des filles et à la lutte contre le décrochage scolaire. Elle a aussi créé des centres de formation féminine, qui proposent des formations dans divers métiers susceptibles de contribuer à l'amélioration de leur situation économique et sociale.

Fatima Zahra Bouziane, cadre à la Division de l'Action Sociale (DAS) de la province de Settat, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que le comité provincial de développement humain (CPDH) a décidé, cette année, d'organiser une rencontre en hommage aux femmes rurales, pour faire le point sur les réalisations de l'INDH dans la région.

L'INDH, a-t-elle poursuivi, place la femme rurale au cœur de ses préoccupations, en mettant en oeuvre des projets axés sur la santé maternelle et infantile, en fournissant des ambulances, et en améliorant les conditions de scolarisation des filles rurales par la création de maisons de l'étudiante et la fourniture de bus scolaires.

Concernant l'autonomisation économique de cette catégorie, l'INDH a créé des centres de formation féminine, permettant aux filles et femmes rurales d'acquérir des compétences artisanales et professionnelles, leur offrant ainsi l'opportunité d'améliorer leurs conditions de vie sur les plans économique et social.

La célébration de la Journée des femmes rurales a également permis d'échanger des expériences entre des femmes rurales bénéficiaires de projets générateurs de revenus dans le cadre de l'INDH, tout en encourageant le recours aux plateformes pour jeunes établies à Bejaad et Settat pour bénéficier de conseils et de soutien dans la création de projets.

Salma, 19 ans, l'une des bénéficiaires du Centre d'éducation et de formation féminine de la commune de Ras El Ain, a déclaré avoir choisi d'intégrer cet établissement, le seul dans la région à offrir des formations professionnelles pour les femmes dans divers domaines tels que la couture et la broderie traditionnelle et moderne, dans l'ambition de créer son propre projet, ce qui lui permettra d'améliorer ses conditions de vie et de s'assurer une source de revenu stable.

Quant aux projets mis en place pour les femmes rurales de cette région, Salma a révélé que ces initiatives ont grandement contribué à améliorer les conditions sociales de nombreuses familles, notamment en réduisant la nécessité de se rendre dans les villes pour accéder à ces services.

Malgré les défis auxquels sont confrontées les femmes rurales, l'INDH oeuvre, ainsi, à améliorer leur situation à travers le renforcement de l'éducation, la mise en place de meilleurs services de santé, et le soutien aux initiatives économiques qui contribuent à améliorer leur qualité de vie, leur permettant ainsi de jouer un rôle actif dans le développement de leur communauté.

Investir dans les femmes rurales est non seulement une nécessité sociale, mais aussi un levier essentiel pour le développement durable des différentes régions du Royaume.