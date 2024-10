Maroc: Marrakech - Remise du Prix des prêches du vendredi aux lauréats issus de Marrakech-Safi, Souss-Massa et Béni Mellal-Khénifra

Marrakech — La cérémonie de remise du Prix des prêches du vendredi (Khotab Minbariya) aux lauréats issus des régions de Marrakech-Safi, Souss-Massa et Béni Mellal-Khénifra, a été organisée, jeudi au Complexe administratif et culturel Mohammed VI à Marrakech.

Ce prix honorifique, organisé par le Conseil supérieur des Oulémas au titre de l'année 1445 de l'Hégire, dans le but de motiver et d'encourager les prêcheurs à améliorer leurs performances, a été décerné à 19 prêcheurs représentant les différentes préfectures et provinces relevant de ces trois régions du Royaume.

Dans une allocution à cette occasion, le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, Said Chabar, a souligné que cette distinction témoigne de la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, ne cesse d'entourer les préposés religieux, mettant l'accent sur le rôle du prêcheur dans l'établissement de passerelles spirituelles avec les citoyens et l'éducation des âmes.

Dans ce sens, il a rappelé que les prêcheurs occupent une place privilégiée au sein de la société, compte tenu de leur capacité à adoucir les cœurs et à transmettre aux fidèles les bonnes pratiques et les valeurs de l'Islam de manière éloquente.

De son côté, le président du Conseil régional des oulémas de Marrakech-Safi, Abderrazak Fadel, a souligné que ce prix traduit les efforts consentis par le Secrétariat Général du Conseil supérieur des oulémas dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations Royales dans le domaine religieux.

Dans des déclarations à la MAP, des lauréats ont, pour leur part, exprimé leur fierté pour cette distinction, relevant que ce prix constitue une source de motivation pour les prêcheurs en vue de s'acquitter pleinement de leur mission et d'améliorer leur performance au service de la diffusion des valeurs de l'Islam.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence des présidents et membres des conseils locaux des oulémas dans les trois régions concernées, des délégués régionaux du ministère des Habous et des Affaires islamiques, des imams et des mourchidines et mourchidates.