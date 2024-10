Afrique: L'Angola déterminé à assurer la stabilité dans le continent

Luanda — L'Angola s'engage à prévenir et résoudre les conflits à travers des initiatives diplomatiques, avec les partenaires internationaux et régionaux, pour garantir la sécurité, la stabilité et le développement de l'Afrique, a déclaré vendredi le Président de la République, João Lourenço.

Selon le Chef de l'État, à l'ouverture du Forum de haut niveau des femmes de la région des Grands Lacs, l'Angola a embrassé l'engagement commun en faveur de la paix, de la sécurité et du bien-être dans la région, en mettant l'accent sur la République démocratique du Congo (RDC) et le Soudan.

Pour João Lourenço, ces deux pays sont bouleversés par le poids des conflits armés, soulignant que "le rôle des femmes dans la construction de la paix est incontestable et leur implication est essentielle".

À cet effet, il a considéré comme pertinents la présence des femmes dans les communautés, leurs expériences directes avec l'impact des guerres et leur capacité à promouvoir le dialogue et la réconciliation.

Il a présenté l'expérience de l'Angola dans la réalisation de la paix, après un long conflit armé, en impliquant les femmes à toutes les étapes du processus de pacification.

Le Président de la République a salué le courage de celles qui se sont levées pour négocier la paix, reconstruire les communautés et panser les blessures de la guerre.

%

Il a toutefois regretté que les femmes soient encore très sous-représentées dans les processus formels de prévention, de gestion et de résolution des conflits armés et de réconciliation entre les parties opposées.

Il a dit qu'il était nécessaire d'intensifier, dans le contexte actuel de sécurité régionale, les efforts visant à éliminer les obstacles qui empêchent ou limitent la participation des femmes.

Les femmes, a-t-il affirmé, en tant que soignantes, éducatrices et leaders communautaires, prennent des initiatives de leadership et de paix, agissant comme médiatrices et négociatrices dans les conflits locaux, renforçant ainsi la confiance entre les parties belligérantes.

L'événement, qui se déroule jusqu'à samedi, à Luanda, est axé sur la crise dans la région, avec un accent sur la République démocratique du Congo (RDC), à l'initiative du Président João Lourenço.

Ayant pour devise « Renforcer la participation et le leadership des femmes dans les processus de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs », le forum, facilité par l'Union africaine à travers le Bureau de l'Envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité, vise à promouvoir le dialogue et la collaboration, ainsi qu'à parvenir à une mise en oeuvre holistique et efficace du « Programme pour les femmes, la paix et la sécurité », en intégrant les perspectives de genre dans les politiques et programmes de la région.