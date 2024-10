Angola: Les commissions spécialisées approuvent les soldes de l'exécution du budget 2024

Luanda — Les députés des commissions spécialisées de l'Assemblée Nationale ont approuvé jeudi les Rapports Généraux d'Exécution du Budget de l'Etat (OGE), se référant aux I et II trimestres de 2024.

Le document a été adopté avec 32 voix pour, 15 contre et aucune abstention. Le rapport du bilan sera envoyé à la plénière de l'AN.

Selon le rapport présenté lors d'une réunion conjointe, sous la coordination de la Vème Commission de Travail Spécialisé, par la rapporteuse adjointe Nádia Monteiro, le bilan budgétaire a enregistré un déficit, le bilan financier a connu un solde positif et le patrimonial un solde négatif du patrimoine net de 34 698 678 kwanzas.

Les recettes courantes ont été suffisantes pour couvrir les dépenses courantes, cependant, un solde budgétaire déficitaire de 318 mille 954 millions de kwanzas a été jugé acceptable compte tenu du contexte actuel.

Le rapport du deuxième trimestre indique que l'Exécutif a donné la priorité aux dépenses financières avec un taux de participation de 49%, suivi par les secteurs sociaux, avec un taux de 22%, la défense et la sécurité (11%) et le secteur des affaires économiques, avec un taux de participation de 10 %.

La rapporteuse adjoint a informé que la balance budgétaire a enregistré un excédent budgétaire d'une valeur de 823 mille 508 millions de kwanzas, la balance financière a connu un résultat positif de 3 millions 773 mille 16 millions de kwanzas, les avoirs ont présenté un actif de 36 millions 433 mille 189 millions de kwanzas, ce qui représente une augmentation de 38% par rapport à la même période de l'année dernière.

Concernant la dette publique, a-t-elle précisé, le « stock » s'élève à 54,40 milliards de kwanzas et est constitué à 96% de la dette publique et à 4% de la dette des entreprises publiques.

La rapporteuse adjointe a affirmé que, malgré les pressions découlant du scénario international avec l'impact économique des tensions géopolitiques, l'économie avait montré des signes clairs de reprise et d'adaptation, où il était possible d'atteindre un niveau d'exécution des dépenses de 22% par rapport à la dépense annuelle prévue, l'augmentation du prix du pétrole de 13% et le solde budgétaire excédentaire qui en résulte d'un montant de 823 mille 508 millions de kwanzas.

Ce résultat positif, a-t-elle ajouté, reflète l'engagement stratégique à maintenir la stabilité économique et financière, en assurant une croissance durable, c'est pourquoi il conclut que le niveau d'exécution financière du deuxième trimestre de l'OGE 2024 est considéré comme acceptable compte tenu du contexte de la situation économique et financière.

Le député Frederico Antunes, qui a présenté les recommandations pour les rapports budgétaires susmentionnés, a indiqué qu'il fallait souligner les tendances à la hausse de l'inflation et des taux de change.

Il a également défendu la poursuite de la mise en oeuvre d'actions structurelles dans le secteur pétrolier, qui visent à intensifier et à garantir l'expansion continue du potentiel pétrolier du pays jusqu'à des niveaux de production supérieurs à un million de barils de pétrole par jour.

Les députés ont également examiné et approuvé le rapport d'avis conjoint sur le projet de loi d'autorisation législative qui définit les régimes de régulation des prix et d'électro-mobilité, ainsi que les propositions de loi sur les coffres généraux des tribunaux et d'amendements à la loi générale sur l'électricité.

Pour le parlementaire Ireno Nambalo, l'autorisation législative qui définit les régimes et la régulation des prix vise à mettre à jour certains prix surveillés.

« Nous devons ajuster les prix et les mettre à jour afin que notre trésorerie et notre économie puissent être pleinement alignées. Nous sommes dans une économie de marché et il est nécessaire, jour après jour, au fil du temps, d'actualiser les prix de certains produits", a-t-il expliqué.

Cette mise à jour contribuera également à une circulation monétaire plus adéquate.

À son tour, le député António Paulo a jugé important que le projet de loi d'autorisation législative qui définit le régime juridique de l'électro-mobilité comprenne un régime d'élimination et de recyclage des déchets.

"Si la loi susmentionnée est approuvée, il faudra établir un régime d'élimination et de recyclage, car l'un des problèmes est lié au traitement des batteries comme déchets, à cause des dommages environnementaux qu'elles peuvent causer", a-t-il souligné.

Il s'agissait de la première réunion à la Chambre des Lois, après l'ouverture, mardi, de l'année parlementaire en cours par le Président de la République, avec le message sur l'état de la nation.