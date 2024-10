Togo: La troisième voie de Kako Nubukpo

L'économiste togolais Kako Nubukpo, ancien ministre et ancien commissaire chargé du département de l'Agriculture, des Ressources en eau et de l'Environnement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), vient de publier 'L'Afrique et le reste du monde, De la dépendance à la souveraineté'.

Pour l'auteur, nous sommes à la fois au terme d'un cycle économique, celui de la globalisation néolibérale et d'un cycle international, celui du multilatéralisme sous l'égide américaine, en même temps que les crises se succèdent (Covid-19, guerre en Ukraine, guerre Israël-Hamas...).

Restée à l'écart du développement, maintenue dans la dépendance par des élites corrompues, l'Afrique subsaharienne est particulièrement vulnérable, estime M. Nubukpo.

Elle a vu récemment se multiplier les coups d'Etats militaires souvent soutenus par une jeunesse qui ne veut plus de la tutelle française et qui clame son désir de souveraineté tout en cédant aux sirènes russes et chinoises.

Face à un néolibéralisme en fin de vie et un panafricanisme de repli, qui ne résout ni les tensions internes liées au jihadisme et aux migrations ni les conflits géopolitiques, le livre propose une troisième voie : mettre les fondamentaux africains - sociaux, économiques et culturels - au service des transformations écologiques, nécessaires à la révolution qui s'impose en Afrique et dont les jeunes et les femmes doivent être le fer de lance.

Politiques publiques volontaristes, investissements massifs, intensification agroécologique de la production, réappropriation des revenus extractifs, voici quelques axes de cette troisième voie.

Souveraineté et solidarité en seront les maître mots, souligne l'auteur.

L'Afrique et le reste du monde. De la dépendance à la souveraineté par Kako Nubukpo

Odile Jacob. En vente à partir du 23 octobre.